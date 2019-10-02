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Хабаровский музей в числе лучших частных музеев России
В начале сентября в московском парке «Сокольники» проходила выставка «Частные музеи России. Самородки России». Она собрала более сотни участников со всей страны. Хабаровский музыкальный музей «Мир говорящих машин» представил говорящие машины и аудионосители, датированные 1880 - 1980 годами выпуска. Музей основали Андрей и Евгения Веретенниковы, которые в 2013 году увлеклись сбором раритетных проигрывателей, пластинок, граммофонов и радиоприемников. Именно эти экспонаты стали основой музея, позже он пополнился предметами, которые горожане приносили в дар.
Сегодня экспозиция размещена в трех тематических залах - «Винтаж», «СССР», «Диско». Есть в нем и краеведческий уголок, где можно услышать произведения коренных народов Приамурья, познакомиться с их уникальной культурой. По итогам участия в московской выставке хабаровчане получили почетный диплом, а их экспозиция отмечена как самая интересная и креативная.
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