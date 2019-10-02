Спикером Законодательной Думы Хабаровского края стала Ирина Зикунова



За ее кандидатуру проголосовали 29 депутатов из 32, принявших участие в процедуре. Всего на первом заседании Думы седьмого созыва присутствуют 33 депутата. Ирина Валериевна стала первой женщиной-спикером за всю 25-летнюю историю краевого парламента.

Как сообщает пресс-служба Закдумы региона, Ирина Зикунова родилась 3 октября 1971 года в с. Вадимовка Черниговского района Приморского края. Окончила Хабаровский институт народного хозяйства. Работала проректором по научной работе в Хабаровском государственном университете экономики и права, исполняла обязанности ректора. Доктор экономических наук.

Теперь у Ирины Валериевны, как спикера краевого парламента, - другие полномочия. Так, в числе двадцати полномочий председателя Думы согласно закону «О Законодательной Думе Хабаровского края» – представление края в пределах полномочий Думы в отношениях с федеральными органами государственной власти, с органами власти иных субъектов РФ, а также в соответствии с федеральным законодательством с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств и с органами государственной власти иностранных государств.

Также председатель Законодательной Думы Хабаровского края полномочен представлять Думу в отношениях с губернатором и правительством края, иными органами исполнительной власти края и государственными органами края, органами местного самоуправления, с юридическими и должностными лицами, общественными и религиозными объединениями, а также с населением края.

До 2 октября 2019 года женщины лишь дважды становились заместителями председателя Закдумы края. В первом и втором созыве пост зампредседателя замещала Зоя Софрина. В четвертом и пятом созыве эту должность занимала Людмила Перкулимова.

Но самым «щедрым» на руководящие должности для женщин оказался предыдущий, шестой созыв краевого парламента. Председателями и заместителями председателей постоянных комитетов Законодательной Думы Хабаровского края успели побывать семь женщин-депутатов.