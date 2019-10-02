Новости
Спикером Законодательной Думы Хабаровского края стала Ирина Зикунова
За ее кандидатуру проголосовали 29 депутатов из 32, принявших участие в процедуре. Всего на первом заседании Думы седьмого созыва присутствуют 33 депутата. Ирина Валериевна стала первой женщиной-спикером за всю 25-летнюю историю краевого парламента.
Как сообщает пресс-служба Закдумы региона, Ирина Зикунова родилась 3 октября 1971 года в с. Вадимовка Черниговского района Приморского края. Окончила Хабаровский институт народного хозяйства. Работала проректором по научной работе в Хабаровском государственном университете экономики и права, исполняла обязанности ректора. Доктор экономических наук.
Теперь у Ирины Валериевны, как спикера краевого парламента, - другие полномочия. Так, в числе двадцати полномочий председателя Думы согласно закону «О Законодательной Думе Хабаровского края» – представление края в пределах полномочий Думы в отношениях с федеральными органами государственной власти, с органами власти иных субъектов РФ, а также в соответствии с федеральным законодательством с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств и с органами государственной власти иностранных государств.
Также председатель Законодательной Думы Хабаровского края полномочен представлять Думу в отношениях с губернатором и правительством края, иными органами исполнительной власти края и государственными органами края, органами местного самоуправления, с юридическими и должностными лицами, общественными и религиозными объединениями, а также с населением края.
До 2 октября 2019 года женщины лишь дважды становились заместителями председателя Закдумы края. В первом и втором созыве пост зампредседателя замещала Зоя Софрина. В четвертом и пятом созыве эту должность занимала Людмила Перкулимова.
Но самым «щедрым» на руководящие должности для женщин оказался предыдущий, шестой созыв краевого парламента. Председателями и заместителями председателей постоянных комитетов Законодательной Думы Хабаровского края успели побывать семь женщин-депутатов.
Поделиться
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов11 246
С места событий: Останки на берегу водоема10 303
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 988
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 087
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136