Дворец единоборств в Хабаровске откроется в начале 2020 года

Краевой дворец единоборств «Самбо» станет базовым региональным центром для подготовки профессиональных спортсменов по дзюдо, тхэквондо, киокусинкай, спортивной борьбе, каратэ и самбо. Строительство ведется в рамках выделения единой федеральной субсидии. Она предоставляется из федерального бюджета на улучшение социальной инфраструктуры в центрах экономического роста в регионах Дальнего Востока.

- Более 400 млн рублей уже вложено в этот объект. Готовность более 80%. Я знаю, что у Хабаровского края сформировались хорошие спортивные традиции, в том числе в области единоборств. Уверен, что этот объект послужит укреплению здоровья жителей региона и комплексному развитию физической культуры и спорта, - подчеркнул Юрий Трутнев.

По информации пресс-службы правительства региона, боевыми искусствами и спортивными единоборствами в

кра

е занимаются более 25 тысяч человек. Дворец «Самбо» станет местом подготовки спортивного резерва для сборных команд края и страны, проведения всероссийских, региональных и международных соревнований.

На сегодняшний день возведен каркас здания, завершены кровельные работы, стены и перегородки. Ведется монтаж подвесных потолков, внутренних инженерных систем, благоустройство территории.

В здании площадью около 5 тысяч квадратных метров размещены универсальный спортивный зал с трибунами на 1200 зрителей, специализированные помещения для различных видов единоборств. По информации службы заказчика краевого минстроя, до конца года строительство будет полностью завершено. Отставаний по срокам нет. После прохождения государственной экспертизы и монтажа спортивного оборудования, дворец единоборств откроется в феврале 2020 года.





Фото: Вячеслав Реутов, khabkrai.ru