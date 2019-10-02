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Почти 2 млрд рублей составил ущерб от паводка в Хабаровском крае
Власти Хабаровского края скорректировали сумму ущерба, причиненного паводком этим летом. По последним данным, цифра в регионе превысила 1,8 млрд рублей. Как сообщил заместитель председателя правительства края Анатолий Литвинчук, в расчеты входят как фактический ущерб, уже полученный от подтоплений, так и предстоящие затраты на компенсации и переселение граждан.
Он также пояснил, что примерно в 300 млн рублей обошлись неотложные аварийно-восстановительные работы по наращиванию дамб, укреплению низких участков и другие оперативные мероприятия по защите от воды. Как сообщает пресс-служба правительства региона, после оценки комиссий к общей сумме затрат добавились расходы на капитальные ремонты поврежденного жилья, а также на переселение из домов, признанных непригодными для проживания.
Сейчас краевые власти рассматривают вопрос об окончательном расселении жилья, попадавшего в предыдущие годы в зону подтоплений. К примеру, подобная ситуация сложилась этим летом в поселке Хорпинский. После наводнения 2013 года там остались 3 дома, не получившие статус непригодного для проживания жилья. В итоге эти дома вновь затопило. Правительство края предложит муниципалитетам подготовить программы расселения. По предварительной оценке, в таком переезде в регионе нуждается 250 семей.
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