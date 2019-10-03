«Географический диктант» напишут в Хабаровском крае

27 октября в крае пройдет Международная просветительская акция «Географический диктант». Проверить знания по географии смогут все желающие. Выполнить задания диктанта планируют не только россияне, но и жители Великобритании, Камбоджи, Беларуси, Греции, Сербии, Турции, Сирии, Ирана, Египта, Австрии и ряда других стран. Присоединиться к написанию теста предлагают также жителям Хабаровского края.

Участие в диктанте является добровольным и бесплатным. Для этого нужно прийти на любую площадку его проведения, их адреса размещены на сайте диктанта. В Хабаровском крае определено более 80 площадок, регистрация мест, куда можно прийти и написать тест, продлится до 10 октября.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, диктант будет состоять из 30 заданий различной степени сложности. Время выполнения заданий – не более 45 минут. Каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, который вписывается в бланк для написания диктанта. По этому номеру можно будет проверить свой результат.

Напомним, «Географический диктант» проводится Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.