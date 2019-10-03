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В Хабаровске большую часть дорог отремонтировали
В этом сезоне дорожники должны заменить асфальтовое покрытие на 42 двух улицах города. Из них уже 33 «переоделись» в новую одежду. Ход ремонтных работ накануне проинспектировал мэр краевого центра Сергей Кравчук. Асфальтоукладчики трудятся на улице Данчука, по планам здесь необходимо уложить твердое покрытие на участке 650 метров. Соседняя улица Кочнева тоже встала на ремонт.
После завершения работ образцы свежеуложенного асфальта проходят лабораторные исследования. По заключениям специалистов, материал, который применяли дорожники, прошел все испытания. Также строительные бригады трудятся на улицах Серышева, Панфиловцев, Комсомольской, Сигнальной.
Все работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны быть завершены до конца октября. На его выполнение Хабаровск из консолидированного бюджета получил миллиард 370 миллионов рублей.
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