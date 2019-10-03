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В схему движения автобуса № 205 «г. Хабаровск – с. Малышево» внесли изменения
По просьбам жителей Хабаровского муниципального района увеличена протяженность маршрута и введены две новые остановки, - в селах Вятское и Елабуга.
Перевозчик будет осуществлять перевозки на маршруте «г. Хабаровск – с. Малышево – с. Елабуга» уже на этой неделе. Как сообщает пресс-слудба регионального правительства, первый рейс запланирован на 4 октября. С расписанием можно ознакомиться во вложении.
Отметим, что автомобильный транспорт занимает важное место в краевых пассажирских перевозках. В регионе действуют 269 автобусных маршрутов, в том числе: 178 муниципальных и 91 межмуниципальный. Ежегодно перевозится около 44,5 млн человек, что составляет почти 85% от пассажиропотока на всех видах транспорта.
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