В схему движения автобуса № 205 «г. Хабаровск – с. Малышево» внесли изменения

По просьбам жителей Хабаровского муниципального района увеличена протяженность маршрута и введены две новые остановки, - в селах Вятское и Елабуга.

- Раньше пассажиры могли доехать до поворота на эти населенные пункты на междугороднем автобусе, следующем до Комсомольска-на-Амуре. Дальше приходилось добираться пешком или на попутных машинах. Теперь, для удобства граждан, перевозки будут осуществляться по новой схеме в ежедневном режиме. Время отправления от автовокзала Хабаровск в 17.20, из Елабуги в 08.10, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона .

Перевозчик будет осуществлять перевозки на маршруте «г. Хабаровск – с. Малышево – с. Елабуга» уже на этой неделе. Как сообщает пресс-слудба регионального правительства, первый рейс запланирован на 4 октября. С расписанием можно ознакомиться во вложении.

Отметим, что автомобильный транспорт занимает важное место в краевых пассажирских перевозках. В регионе действуют 269 автобусных маршрутов, в том числе: 178 муниципальных и 91 межмуниципальный. Ежегодно перевозится около 44,5 млн человек, что составляет почти 85% от пассажиропотока на всех видах транспорта.