Юрий Трутнев: За невыполненные работы в срок и излишне потраченные бюджетные средства кто-то должен ответить

Вице-премьер правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетилл ряд социально-важных и инфраструктурных объектов в Комсомольске-на-Амуре, а также площадку ТОСЭР «Парус».

Первым объектом стала дамба в районе правого берега реки Силинка. На данный момент готовность объекта составляет 37,7%. Об этом вице-премьеру доложил руководитель «Службы заказчика» краевого минстроя.

- Второй и третий этапы строительства дамб по конкурсу в 2017 году достались компании «ПМК – 83». Все работы необходимо было завершить в конце 2019 года. Однако у компании, которая победила в конкурсе за счет значительного снижения цены, возникли сложности, сроки были сорваны, - сообщил Павел Поляк, руководитель «Службы заказчика».

Свои коррективы в график работ внесли и ошибки проектировщиков, которые при разработке проекта не учли максимальные отметки реки Силинка. Из-за дождевых паводков летом этого года река изменила русло и подмыла участок уже построенной дамбы. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в результате работы были остановлены, а подрядчику пришлось в экстренном порядке проводить работы по защите поселка от «большой воды». По этой же причине частично придется скорректировать проект по строительству дамбы по защите от затоплений поселков Парковый и Победа.

- За невыполненные работы в срок, излишне потраченные бюджетные средства, которые пока не привели к необходимым результатам, кто-то должен ответить. Отдельно необходимо рассмотреть ситуации, когда уже построенные водозащитные сооружения или размывались в ходе паводка, или оказались ниже установленных уровней. Надо разобраться, - подчеркнул полномочный представитель Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Это касается вопроса о реконструкции участка городской набережной, который во время работ также попал в зону затопления. Компания-проектировщик не учла максимальные отметки Амура 2013 года, что привело к подтоплению прогулочной территории.

Отметим, ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал уже докладывал премьер-министру России о ситуации со строительством гидрозащитных сооружений в Комсомольске-на-Амуре. Тогда он попросил Дмитрия Медведева рассмотреть возможность допустить расторжение контракт с недобросовестным подрядчиком, выигравшим конкурс по 44-ФЗ с 20% понижением стоимости выполнения всех работ, и заключить договор на достройку дамб с другим подрядчиком по принципу единственного поставщика.

Во время ВЭФ во Владивостоке инициативу губернатора Хабаровского края поддержал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.