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Почти 50 млн рублей транспортного налога задолжали жители Центрального района Хабаровска
Для взыскания средств сотрудники ГИБДД, представители налоговых органов и службы судебных приставов регулярно проводят рейды. С начала года проверено 440 автовладельцев, среди которых оказалось 28 «уклонистов» от уплаты транспортного налога. Их общая сумма задолженности составила около 320 тысяч рублей. Рейдовые мероприятия приносят свои положительные результаты, по их итогам сумма недоимки в муниципальном бюджете уменьшилась на две трети.
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