Аллея мастеров появится в Хабаровске





Мэр Хабаровска Сергей Кравчук оценил фронт предстоящих работ для служб благоустройства. Территория между зданием администрации города и краевым музыкальным театром преобразится уже в следующем году. Здесь строители проложат пешеходные дорожки со съездами для маломобильных групп населения, обновят зеленые насаждения, отремонтируют дорожное покрытие. Концепцию благоустройства «Театрального сквера» предложили представители московского института «Стрелка». А вот аллея рядом с центральным входом в парк «Динамо» будет отдана художникам и мастерам декоративно-прикладного искусства. Здесь планируется построить стационарные навесы, под которыми мастера смогут выставлять свои изделия даже в непогоду. Осмотрев территорию парка, Сергей Кравчук дал поручение увеличить количество скамеек.

«Люди ходят, гуляют с детьми, а отдохнуть возможности нет. Скамейки должны стоять не только на центральной аллее и в районе прудов, а по всей территории парка», - отметил мэр.

Вид парка портят киоски, расположенные в районе нижнего пруда. Торговые павильоны выполнены в разном стиле. «Необходимо продумать грамотную дислокацию торговых объектов и их стилистическое решение», - сказал Сергей Кравчук.

Хабаровск участвует в проекте «Формирование современной городской среды», в рамках которого в городе ведутся работы по реконструкции в пяти скверах: в районе мемориала «Бронекатер-302», на улице Карла Маркса,111 (напротив памятника «Партизанам»), на Матвеевском шоссе (в районе остановки «Стрелка»), в сквере «Лики» (в районе торгового центра «Дом одежды»). Сквер первостроителей у заводоуправления в поселке имени Горького уже сдан в эксплуатацию. В следующем году в программу по благоустройству вошли парк Динамо, сквер имени Серго Орджоникидзе (в районе улиц Джамбула - Металлистов), сквер «Березовая роща» (по улице Мате Залки) и сквер на улице Стрельникова (в районе кинотеатра «Хабаровск»). На эти цели в рамках федеральной программы планируется выделить 74 миллиона рублей.