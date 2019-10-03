В Хабаровском крае хотят сократить число госпредприятий на рынках услуг

Максимальное присутствие бизнеса на социально-значимых рынках будет способствовать росту экономики в крае. Об этом говорилось на совещании по вопросам обновления региональной «дорожной карты» по развитию конкуренции. Как напомнил первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Юрий Золочевский, в России по поручению Президента Владимира Путина разработан Стандарт развития конкуренции. Документом определены ключевые показатели по расширению участия негосударственного сектора по предоставлению услуг населению.

- Базовая задача - сделать все возможное для сокращения влияния государства на экономику. При этом неважно, что это за госпредприятия, акционерные общества или компании, которые имеют какую-то другую правовую форму. Чем больше будет частных инициатив, тем выше конкуренция. Соответственно, и экономика будет развиваться эффективнее, - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев.

«Дорожной картой», разработанной в регионе, определены 33 обязательных и два дополнительных товарных рынка, требующих специальных мер по их развитию. В их числе услуги общего, дошкольного и дополнительного образования, перевозка пассажиров автомобильным транспортом, розничная торговля лекарственными препаратами, строительство жилья, переработка древесины, производство кирпича и бетона и другие. Как сообщает пресс-служба правительства региона, согласно данным, которые представили на совещании органы исполнительной власти, по многим из них уже достигнуты показатели, установленные антимонопольной службой. Работа по данному направлению ведется в тесном взаимодействии с предпринимательским сообществом региона.

Напомним, что Хабаровский край приступил к внедрению Стандарта развития конкуренции в составе 6 пилотных субъектов в 2014 году. Сегодня в регионе успешно реализуются проекты малого бизнеса в сфере социальной защиты населения, здравоохранения и образования.