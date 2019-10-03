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Трутнев попросил Фургала разобраться со сроками реализации комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре
Вице-премьер Правительства РФ – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел совещание по реализации комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Напомним, федеральный документ предполагает строительство в городе Юности 24 новых социально-важных объектов, среди которых новые спортивные комплексы, корпуса медицинских учреждений, приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети, модернизация инфраструктуры водоснабжения, реконструкция системы канализации.
По словам вице-премьера, сегодня 20 объектов строятся с теми или иными нарушениями. В частности, из-за ошибок в проектно-сметной документации и повторного проведения государственных экспертиз.
Так, в числе проблемных объектов плана - строительство межрайонного онкодиспансера. Объект финансируется в рамках Плана социального развития центров экономического роста.
Работы выполняются генеральным подрядчиком (ООО «Тутта») со значительным отставанием от графика производства работ. Текущая техническая готовность объекта 7,8 процента. Сейчас с «Гипроздравом» ведется работа по доработке рабочей документации, а также по усилению строительно-монтажных работ.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году будет введена в эксплуатацию станция скорой помощи. Сейчас имеется незначительное отставание от графика, однако основное затруднение – работы по благоустройству, связанные с переувлажнением почвы вследствие ЧС.
Стоит также отметить, что некоторые объекты из Долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре уже введены в эксплуатацию. Так, завершилась реконструкция театра драмы, введена в эксплуатацию инженерная школа.
Губернатор подчеркнул, что в случае неисполнения условий, контракты с подрядчиками будут разрываться. Такую процедуру в ближайшее время планируется запустить в отношении компании «ПМК-83», которая сорвала сроки строительства дамб. Речь также идет о недобросовестном подходе подрядчиков, которые выигрывают конкурсы на понижении цены.
Вице-премьер Правительства РФ Юрий Трутнев отметил, что о данной проблеме федеральные власти знают. В связи с этим сейчас разрабатываются предложения по внесению изменений в 44-ФЗ.
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