Трутнев попросил Фургала разобраться со сроками реализации комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре

Вице-премьер Правительства РФ – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел совещание по реализации комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Напомним, федеральный документ предполагает строительство в городе Юности 24 новых социально-важных объектов, среди которых новые спортивные комплексы, корпуса медицинских учреждений, приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети, модернизация инфраструктуры водоснабжения, реконструкция системы канализации.

По словам вице-премьера, сегодня 20 объектов строятся с теми или иными нарушениями. В частности, из-за ошибок в проектно-сметной документации и повторного проведения государственных экспертиз.

- Из этих 20 объектов за 19 ответственность несет правительство края. Мы с губернатором переговорили, я попросил его эту всю работу взять под личный контроль, разобраться, чтобы этого больше не продолжалось. Надо, чтобы работы были в срок организованы, - заявил полпред Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Так, в числе проблемных объектов плана - строительство межрайонного онкодиспансера. Объект финансируется в рамках Плана социального развития центров экономического роста.

Работы выполняются генеральным подрядчиком (ООО «Тутта») со значительным отставанием от графика производства работ. Текущая техническая готовность объекта 7,8 процента. Сейчас с «Гипроздравом» ведется работа по доработке рабочей документации, а также по усилению строительно-монтажных работ.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году будет введена в эксплуатацию станция скорой помощи. Сейчас имеется незначительное отставание от графика, однако основное затруднение – работы по благоустройству, связанные с переувлажнением почвы вследствие ЧС.

- Ответственность за все несет руководитель региона, и я полностью с этим согласен. Будем работать, улучшать администрирование, более взвешено подходить к привлечению подрядчиков. Чтобы наверстать и исправить все отставания, придется на какое-то время даже возможно переехать в Комсомольск-на-Амуре, - отметил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Стоит также отметить, что некоторые объекты из Долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре уже введены в эксплуатацию. Так, завершилась реконструкция театра драмы, введена в эксплуатацию инженерная школа.

Губернатор подчеркнул, что в случае неисполнения условий, контракты с подрядчиками будут разрываться. Такую процедуру в ближайшее время планируется запустить в отношении компании «ПМК-83», которая сорвала сроки строительства дамб. Речь также идет о недобросовестном подходе подрядчиков, которые выигрывают конкурсы на понижении цены.

Вице-премьер Правительства РФ Юрий Трутнев отметил, что о данной проблеме федеральные власти знают. В связи с этим сейчас разрабатываются предложения по внесению изменений в 44-ФЗ.

- 44 федеральный закон в первую очередь направлен на снижение коррупции, это важная составляющая. В тоже время у этого нормативного акта есть изъяны. Сегодня мы разрабатываем предложения по совершенствованию конкурсных процедур, - сообщил Юрий Трутнев.