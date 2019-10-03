Хабаровский край представит в Москве уникальные сорта мёда

Минсельхоз России совместно с правительством Москвы впервые проведут Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень». Мероприятие состоится на Красной площади с 4 по 13 октября в рамках масштабной Недели агропромышленного комплекса.

Помимо деловой программы, для участников организуют выставку продукции субъектов, которые представят региональные бренды. Хабаровский край сделает акцент на меде. В составе делегации региона - сельскохозяйственный потребительский кооператив «Таёжная пасека», специализирующийся на производстве 12 сортов. Гости ярмарки смогут купить и попробовать цветочный, липовый, гречишный, серпуховый, аралиевый, кленовый, кипрейный, малиновый и ряд других сортов, произведенных в крае. Кооператив также представит продукцию пчеловодства: перга, пыльца, мед в сотах, воск, прополис.

По информации пресс-службы правительства региона, всего на ярмарке будут работать свыше 100 сельхозпроизводителей из более 50 регионов страны. Они презентуют свои лучшие товары - молочную, мясную и рыбную продукцию, овощи, фрукты, виноград, кондитерские изделия.

Фестиваль будет стилизован в формате русской деревни. На Красной площади в виде арт-объектов появится русское поле, плодовые сады, пастбища со скульптурами животных. Гости фестиваля смогут посетить музей сельхозтехники и оценить ее эволюцию от первых машин до современного супер-комбайна, который будет выставлен в зоне агроинноваций.