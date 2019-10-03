«Дальневосточные рубежи» увидят школьники из разных регионов страны

Школьники из разных регионов страны смогут познакомиться с достопримечательностями Хабаровского края. В рамках программы «Дальневосточные рубежи» регион примет детские делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Новосибирска, Иркутска, Томской, Ленинградской областей и Красноярского края.

Маршрут программы пройдет по самым важным и красивым культурно-историческим местам Хабаровска. Школьники посетят набережную им. Г.И. Невельского, Комсомольскую, привокзальную, а также площадь им. Ленина и площадь Славы, Спасо-Преображенский собор, городские пруды, мост через реку Амур, музеи краевой столицы.

- Первые детские делегации уже прибывают. Всего в течение месяца Хабаровский край примет более 600 школьников из других регионов. Изюминкой маршрута станет посещение пограничной заставы села Казакевичево. Там ребята познакомятся с жизнью пограничников, увидят тренировку собак, отведают солдатской каши, самостоятельно соберут и разберут автомат, - добавили в ведомстве.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, школьники Хабаровского края также смогут побывать в российских городах. В 2019 году нашему региону предоставлена квота на 396 человек по 5 маршрутам. Школьники поедут в Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тулу, Ярославль и другие города страны. Уже сформирована первая группа. С 8 по 12 октября 40 детей и 4 сопровождающих из Комсомольска-на-Амуре и Аяно-Майского района вылетят в Москву для участия в экскурсионной программе «Золотое кольцо».

Напомним, культурный обмен между учащимися проходит с 2015 года. Тогда проект был включен в Национальную программу детского туризма. За это время Хабаровский край посетили 1280 школьников из других регионов страны. В 2019 году программа «Дальневосточные рубежи» вошла в национальный проект «Культура».