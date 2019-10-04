В Хабаровске теплосети усиленно готовятся к зиме



В 2019 году для бесперебойной подачи тепла в краевом центре восстановлено свыше 20 километров теплосетей. В ремонт сетевого хозяйства энергетики вложили около шестисот миллионов рублей.

Полностью завершить все работы и получить паспорт готовности к зиме Хабаровск должен до 15 октября. В преддверии начала отопительного сезона гидравлические испытания прошли по всему городу. До этого много копали в центре - на улицах Калинина, Ленина, Гамарника, в Краснофлотском и Кировском районах - в границах Амурского бульвара, улиц Шелеста, Воронежской, Ленинградской, Шмидта. В последнем случае полностью меняли участок теплотрассы протяженностью 600 метров. Этот кусок в прошлом году неоднократно латали в авральном режиме. Массовая замена труб прошла и в остальных районах города.

Не везде восстановительные работы прошли на должном уровне. По результатам гидравлических испытаний более шестидесяти повреждений выявлено на тепловых сетях Хабаровска. В том числе на внутриквартальных сетях зарегистрировано 34 повреждения, больше всего - в Индустриальном районе. Над устранением порывов на магистральных трубопроводах и внутриквартальных инженерных коммуникациях трудятся десятки аварийных бригад.

В краевом центре отопительный сезон начнется с понижением среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов. По долгосрочным прогнозам случится это не раньше 7 октября. Тепла в квартирах осталось не так долго ждать. По предварительным, весьма осторожным, прогнозам зима сезона-2019/2020 будет гораздо холоднее предыдущего. Утепляйтесь!



Эдуард Попов