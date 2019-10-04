Современные светофоры появляются на оживленных перекрестках Хабаровска



Мы все участники движения - кто пешком, кто на колесах, но перемещаемся по городу. И каждому водителю и пешеходу в Хабаровске ежедневно приходится испытывать на себе недостатки в организации процесса движения - пробки и заторы на дорогах, невозможность припарковаться или безбоязненно пройти по пешеходному переходу.

Решение этих и других задач возложено на муниципальное унитарное предприятие г. Хабаровска «Научно-производственный центр организации дорожного движения» (МУП «НПЦОДД»). Одно дело – читать об этом, другое дело – увидеть воочию как идет монтаж современного оборудования. Одно дело – подозревать и додумывать где у нас реально аварийные места, другое дело – точно знать.



Юрий Кононенко, заместитель директора МУП «НПЦОДД», во время проведения работ на улице Нововыборгской рассказал, что уже сделано и будет сделано в 2019 году в деле безопасности на дорогах:



- Запланирована работа на 9 объектах, это наиболее напряженные перекрестки. Будет установлено 40 современных светодиодных светофоров.

- Линзы старых светофоров подсвечиваются лампами накаливания. При попадании прямых солнечных лучей, в момент восхода или заката, они бликуют. И водители порой с трудом могут определить тот или иной свет сигнала. Для удобства указатели меняем на светодиодные. Они лучше видны, да и более выгодны в процессе эксплуатации - в шесть раз меньше потребляют электроэнергии, срок службы у них гораздо дольше – где-то раз в десять превышает срок службы оборудования на лампах накаливания. Они удобней в обслуживании и ремонте, - отметил Юрий Кононенко.

- На перекрестке улицы Нововыборгской и Восточного шоссе появится указатель «стрелка», дабы сделать удобным проезд и поворот.

На этом список не заканчивается, специалист уточнил адреса нововведений:

- Современные светодиодные указатели будут работать на перекрестках улиц Ленина – Лермонтова, улиц Павла Морозова – Автобусной, Ленина – Дикопольцева. В Краснофлотском районе современный указатель появится на улице Руднева на пересечении с улицей Майской.

- На перекрестке улиц Дикопольцева – Панькова появится пешеходный переход повышенной яркости и мигающий светофор Т.7. В ударопрочный и стойкий к внешним климатическим воздействиям корпус – то, что надо для нашего климата – установлен светодиодный модуль желтого цвета, работающий в проблесковом режиме. Кстати, перекресток давно пора было облагородить. Уж очень он специфичный. Машины, что прут на подъем, не всегда уступают пешеходам. Идешь по переходу, как в лотерею играешь.

- С их помощью специалисты смогут оценить плотность дорожного трафика и управлять транспортными потоками за счет оптимальной работы светофорных объектов, - отметил Юрий Кононенко. - Дополнительно камеры будут установлены на перекрестке улиц Ленина – Лермонтова. Все для того, чтобы разгрузить движение в районе «Энергомаша».

Тут дело не только в «усталости оборудования» или изменениях условий эксплуатации.По словам специалиста, на ряде улиц будетЗабота о безопасности горожан на этом не заканчивается. Кроме переменной цветности для пешеходных переходов (чередование белых и желтых полос), желтым цветом на остановках общественного пассажирского транспорта будут выделены запретные для остановки легковых автомобилей зоны. Дополнительно будут устанавливаться пешеходные металлические ограждения, чтобы формировать потоки пешеходов. А то граждане порой несутся через проезжую часть как оглашенные. Грешен, я и сам порой «срезал» в неположенном. Но после разговора со специалистом решил в дальнейшем воздержаться от такого типа «ускорения».уточнил, где конкретно будут проведены работы:Также в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приобретено 10 видеокамер.Светофоры, камеры, ограждения… И это еще не все. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» новое асфальтовое покрытие появится на 39 улицах Хабаровска. По условиям программы все дорожные работы должны быть выполнены до конца октября.



Виктор Панин

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Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска «Научно-производственный центр организации дорожного движения» осуществляет следующие виды деятельности: строительство, ремонт и обслуживание дорог, мостов, тоннелей, аэродромов и железнодорожных путей; мероприятия, связанных с организацией дорожного движения. Основным заказчиком является администрация города Хабаровска. МУП «НПЦОДД» принимало участие в 104 торгах, из них выиграло 83, на рынке работает более 11 лет.



