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Современные светофоры появляются на оживленных перекрестках Хабаровска
Мы все участники движения - кто пешком, кто на колесах, но перемещаемся по городу. И каждому водителю и пешеходу в Хабаровске ежедневно приходится испытывать на себе недостатки в организации процесса движения - пробки и заторы на дорогах, невозможность припарковаться или безбоязненно пройти по пешеходному переходу.
Решение этих и других задач возложено на муниципальное унитарное предприятие г. Хабаровска «Научно-производственный центр организации дорожного движения» (МУП «НПЦОДД»). Одно дело – читать об этом, другое дело – увидеть воочию как идет монтаж современного оборудования. Одно дело – подозревать и додумывать где у нас реально аварийные места, другое дело – точно знать.
Юрий Кононенко, заместитель директора МУП «НПЦОДД», во время проведения работ на улице Нововыборгской рассказал, что уже сделано и будет сделано в 2019 году в деле безопасности на дорогах:
Тут дело не только в «усталости оборудования» или изменениях условий эксплуатации.
По словам специалиста, на ряде улиц будет немного изменена схема движения:
На этом список не заканчивается, специалист уточнил адреса нововведений:
- Современные светодиодные указатели будут работать на перекрестках улиц Ленина – Лермонтова, улиц Павла Морозова – Автобусной, Ленина – Дикопольцева. В Краснофлотском районе современный указатель появится на улице Руднева на пересечении с улицей Майской.
Забота о безопасности горожан на этом не заканчивается. Кроме переменной цветности для пешеходных переходов (чередование белых и желтых полос), желтым цветом на остановках общественного пассажирского транспорта будут выделены запретные для остановки легковых автомобилей зоны. Дополнительно будут устанавливаться пешеходные металлические ограждения, чтобы формировать потоки пешеходов. А то граждане порой несутся через проезжую часть как оглашенные. Грешен, я и сам порой «срезал» в неположенном. Но после разговора со специалистом решил в дальнейшем воздержаться от такого типа «ускорения».
Юрий Кононенко уточнил, где конкретно будут проведены работы:
Также в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приобретено 10 видеокамер.
Светофоры, камеры, ограждения… И это еще не все. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» новое асфальтовое покрытие появится на 39 улицах Хабаровска. По условиям программы все дорожные работы должны быть выполнены до конца октября.
Виктор Панин
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