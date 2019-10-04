Социалка и ЖКХ будут урезаны в бюджете Хабаровского края на 2020 год

В ходе публичных слушаний проекта бюджета на 2020 год в региональном минфине обозначили, на что будет жить территория в ближайшей перспективе.

Общий объем доходов краевого бюджета следующего года предложено утвердить в сумме 100,7 млрд руб. (на 11 млрд руб. меньше, чем в этом году). Уменьшение – за счет снижения объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, которые еще могут подвергнуться корректировке в течение года. При этом по сравнению с текущим периодом собственные налоговые доходы могут быть увеличены на 1,2 млрд руб. за счет увеличения акцизов, НДФЛ и налога на прибыль. В минус пойдет 0,7 млрд руб. по статье «Прочие налоговые и неналоговые доходы» (из которых 0,6 млрд руб. составят потери налога на имущество организаций).

К слову, прогнозируется, что налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета края в расчете на одного жителя увеличатся с 75 802 руб. до 77 614 руб. С такими показателями мы занимаем почетное четвертое место среди субъектов ДФО.

Но несмотря на этот «плюс», расходы планируются в сумме 107,9 млрд руб. (на 12 млрд меньше, чем в 2019-м). Верхний предел госдолга на конец планового периода (1 января 2021 г.) ограничат 63 миллиардами руб. (против 56-ти на 1 января 2020 г.).

Пройдемся по основным расходным статьям:

- на содержание высшего должностного лица (губернатора) Хабаровского края предлагается заложить на 300 тыс. руб. больше, чем в этом году (всего 11,9 млн руб.); - по статье «ЖКХ» - сокращение более чем на миллиард руб. (с 7,7 млрд руб. в 2019 г. до 6,5 млрд руб. в 2020-м), и, забегая вперед, скажем, что адресную субсидию на оплату услуг ЖКХ тоже урежут –на 20 млн руб. (при том, что число получателей не уменьшится); - расходы на культуру в случае принятия предлагаемого главой региона проекта бюджета в следующем году могут быть также снижены – с 2,2 млрд руб. в 2019 г. до 1,8 млрд руб. в 2020 г.; - расходы на здравоохранение – снижение с 11,5 млрд руб. до 10,9 млрд руб.; - расходы по статье «Социальная политика» - снижение с 31,7 млрд руб. до 30,6 млрд руб.; - расходы по статье «Физическая культура и спорт» - снижение с 4,7 млрд руб. до 3,9 млрд руб.; 674,7 – 3 920,3; - расходы на СМИ предлагается снизить в целом примерно на 13 млн руб. (до 279,3 млн руб.), увеличив при этом финансирование краевых телевизионных каналов на 10 млн руб. в сравнении с 2018 г.

Отдельно закладываются средства на обслуживание государственного и муниципального долга. Если в 2018 г. на это требовалось 2,5 млрд руб., в 2019 – 3,5 млрд руб., то в 2020 понадобится 4,2 млрд руб.

Помните нашумевшие перипетии между депутатами прежнего созыва крайдумы и губернатором? Тогда он воспротивился предложению дифференцировать транспортный налог (инициаторы такого хода считали, что это вернет массу автовладельцев «под крыло» ФНС в нашем регионе из Приморья)? Правительство пролоббировало свой вариант – снижение ставок для пенсионеров и многодетных семей. В итоге прогнозируется, что с 1,3 млрд руб. поступления транспортного налога в 2020 г. упадут до 1 млрд.

Самое болезненное – сокращение расходов по госпрограммам. В частности, «Доступную среду» планируется профинансировать почти на 30 млн руб. скуднее (2019 г. – 87,9 млн руб., 2020 – 56,0 млн руб.). Бюджетная поддержка будет оказана всего 30-ти социально ориентированным НКО (в этом году – 40, в 2018 – 58).

По программе «Формирование современной городской среды» в 2018 г. был реализован 331 проект. В нынешнем году – только 18, столько же – через год.

Госпрограмма «Развитие транспортной системы» в сравнении с нынешним годом будет урезана более чем вдвое – с 15,5 млрд руб. до 6,9 млрд руб., госпрограмму «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» также планируется секвестировать – с 147,8 млн руб. до 49,6 млн руб.

Едва ли не в 20 раз меньше планируется направить на мероприятия в рамках госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» - с 651,9 млн руб. в этом году до 33,8 млн руб. – в следующем.

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в регионе – минус примерно 250 млн руб. (с 976,3 млн руб. в этом году до 717,6 млн руб. в следующем).

С экономической сферой в целом не позитивная картина: расходы по госпрограмме «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края» правительство намерено урезать с 179,7 млн руб. в текущем году до 44,8 млн руб. в 2020-м – более чем втрое. Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2018 г. предусматривала поддержку 8 218 субъектов МСП, в этом году – 2 860, а в 2020 – только 2 558 субъектов МСП.

Напомним, что окончательно закон о бюджете на следующий год и плановый период еще двух лет утверждается региональным парламентом в конце ноября – начале декабря.





Евгений Мезенцев