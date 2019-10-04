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В Хабаровске включили отопление
Распоряжение об этом подписал мэр города Сергей Кравчук. С 4 октября радиаторы потеплеют в учреждениях социально-культурной сферы.
С 7 октября подача тепла будет запущена в жилые дома краевого центра. Этим летом для бесперебойного обеспечения хабаровчан ресурсом энергетики отремонтировали свыше 20 километров трубопроводов.
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