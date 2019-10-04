В Хабаровске включили отопление

Распоряжение об этом подписал мэр города Сергей Кравчук. С 4 октября радиаторы потеплеют в учреждениях социально-культурной сферы.

С 7 октября подача тепла будет запущена в жилые дома краевого центра. Этим летом для бесперебойного обеспечения хабаровчан ресурсом энергетики отремонтировали свыше 20 километров трубопроводов.



