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Новый советник по делам молодежи появится у мэра Хабаровска
Жители краевого центра в возрасте от 16 до 30 лет выберут его простым большинством голосов. В рейтинговом списке 4 кандидата. Среди них действующий советник мэра по делам молодёжи Андрей Максименко, заместитель председателя городского молодежного совета Владислав Фоминых, руководитель волонтерского корпуса ТОГУ Петр Звягинцев и руководитель городского штаба «Волонтеры Победы» Руслан Верхотуров.
Должность советника мэра по молодежной политике - общественная. При этом лидер имеет легитимное право выступать от лица всей молодежи Хабаровска. Такие выборы проходят в краевом центре каждые 2 года. Впервые они были проведены у нас в 2015 году. Хабаровск стал первым из муниципальных образований края, создавшим городской совет по делам молодежи в составе 30 заседателей и выбравший его главу, исполняющего обязанности общественного советника мэра города.
В ходе предварительной регистрации, проведенной на сайте http://выбормолодых.рф, поучаствовать в референдуме решили более 6 тысяч молодых хабаровчан. Голосование, которое продлится до 18 часов, проходит на 18 избирательных участках, расположенных в образовательных учреждениях во всех районах города. Все участники, согласно спискам регистрации и паспортам, могут осуществить свое волеизъявление.
Как пояснила начальник городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Инна Хопта, выборы молодежного советника проходят чаще, чем в органы власти - каждые два года - чтобы как можно больше людей могли попробовать себя в роли лидеров, а многие – впервые почувствовать себя настоящими избирателями.
Молодые избиратели проявляют кипучую активность: в ДВГУПС у столов регистрации яблоку негде упасть, в урну для голосования бюллетени летят один за другим. Сами ребята возлагают на будущего советника и его соратников большие надежды, как в продвижении своих проектов, так и в том, что избраннику и его команде удастся разбудить инициативу в «дремлющих», пассивных слоях молодого населения и вовлечь как можно больше талантливых ребят в общественную жизнь города.
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