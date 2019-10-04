Хабаровчане могут принять участие в акции «Всемирный день ходьбы»

Она стартует 5 октября в 11.00 часов у главного входа в парк «Динамо». В мероприятиях, посвященных «Всемирному дню ходьбы», ежегодно участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран мира.

Основная задача акции - популяризация ходьбы, которая позволяет поддерживать спортивную форму и пропагандировать ЗОЖ. В 2014 году Россия присоединилась к странам - участницам данного мероприятия.

В Хабаровске для «ходоков» будут организованы спецмаршруты. Тропою здоровья они пройдут в сопровождении инструкторов и медицинских работников, которые расскажут им о пользе физической активности и о профилактике заболеваний.