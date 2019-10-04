Золотые медали международного соревнования роботов привезли хабаровские школьники

Состязания проходили в городе-побратиме Пучоне (Республика Корея). По приглашению мэра Чан Док Чона в нем участвовала команда школьников из Хабаровска - воспитанники клуба «Роботрек» Валерия Власова и Федор Ковалев, а также Андрей Корчак из «Техноспектра».

«Соревнования проходили по нескольким дисциплинам. Наши ребята приняли участие в боях роботов-гуманоидов на мечах и пилотировании дрона по сложной трассе. На подготовку, а, по большому счету, знакомство с новой техникой, у нашей команды был всего один тренировочный день. На следующее утро уже начались официальные соревнования», - рассказала педагог дополнительного образования центра «Техноспектр» Анна Максименко, которая сопровождала школьников.

Организаторы соревнований скептически оценивали возможности прохода хабаровчан даже во второй тур, ведь их оппоненты – ребята из Пучона – с этими роботами уже не первый год «на ты». Хабаровчане удивили всех.

«По итогам двух дней соревнований ребята завоевали три золотые медали и показали лучшее по скорости время в дисциплине пилотирования», - отметила Анна Максименко.

Хозяева 4-го международного фестиваля роботов выразили надежду вновь увидеть команду из Хабаровска на соревнованиях.