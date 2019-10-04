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Золотые медали международного соревнования роботов привезли хабаровские школьники
Состязания проходили в городе-побратиме Пучоне (Республика Корея). По приглашению мэра Чан Док Чона в нем участвовала команда школьников из Хабаровска - воспитанники клуба «Роботрек» Валерия Власова и Федор Ковалев, а также Андрей Корчак из «Техноспектра».
Организаторы соревнований скептически оценивали возможности прохода хабаровчан даже во второй тур, ведь их оппоненты – ребята из Пучона – с этими роботами уже не первый год «на ты». Хабаровчане удивили всех.
Хозяева 4-го международного фестиваля роботов выразили надежду вновь увидеть команду из Хабаровска на соревнованиях.
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