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В Хабаровске подвели трудовые итоги для старшеклассников
Среди сотен и сотен старшеклассников, что летом этого года работали на пользу общества, выбрали наиболее активных. Кто не только словом помогает людям, но и конкретным делом облагораживает наш город. Самых-самых отметили в кинотеатре «Дружба».
Есть чем гордиться
Обращаясь к собравшимся, мэр Хабаровска Сергей Кравчук поблагодарил школьников за ударную работу:
Самые трудолюбивые и инициативные, кроме грамот, из рук мэра получили и подарки - беспроводные наушники. Наиболее отличившееся подразделение в деле организации общественно полезного движения – районный штаб трудовых отрядов Кировского района «Союз» получил переходящее знамя трудового движения, а коллективным бонусом для всех отличников трудовой четверти стал бесплатный сеанс в кино.
С глубоким моральным удовлетворением
Материальный стимул для таких трудовых движений вторичен. Рублей 40 или около того за час работы в качестве дворника с метлой? Или за прополку травки, выросшей между плитками, уложенными на площади? Или за сбор окурков, бутылок и прочего мусора вдоль такой оживленной автомобильной трассы, как улица Лейтенанта Орлова? Это не заработок, это больше похоже на благотворительность. Хотя дети и этому рады. И при деле, а не тусуются без цели и смысла.
В наше время (в эпоху развитого социализма) и такого в школах не было. На руки за участие в летней трудовой четверти деньги не получали. По крайней мере в моем случае – в восьмом классе в лесу сучья обрубали, в девятом что-то там в школе пытались делать. Участие в «трудовой четверти» для нынешнего поколения - это еще и адаптация к жизни в обществе плюс своеобразный социальный капитал. А если в дальнейшем молодой человек участвует в волонтерском движении, то это дает дополнительный шанс при поступлении в вуз.
Еще в начале нулевых, а тем боле в 90-е годы, нельзя было представить, чтобы дети с метлами, вениками и совками работали на улицах, площадях и скверах! Видимо, имелись иные заботы и приоритеты. Но вот уже лет 15 в Хабаровске старшеклассников усиленно привлекают к общественно полезному труду.
Инна Хопта, начальник городского управления по делам молодежи, считает, что не суммой измеряются добрые дела школьных трудовых отрядов:
Не стоит исключать и экономический стимул: каждый из ребят получил заработную плату - 3300 рублей за смену. Несколько лет тому назад за тот же самый труд школяры получали меньше. Видимо, прошла индексация с учетом инфляции.
По словам Инны Хопты, дети так и рвутся в трудовые отряды старшеклассников:
Дорогу молодым
В деле труда на свежем воздухе деньги не главное. Как признались в беседах сами школяры, для них это способ формирования общественно-гражданской позиции. А то и первый этап в движении по карьерной лестнице. Как это, возможно, будет у коллеги, 11-классницы Анастасии:
А вот у Валерии Волынцевой из 38-й школы в дальнейшем возможен карьерный взлет на муниципальной службе:
Кто-то из них очищал город от мусора, кто-то подметал у памятников, кто-то образовывал и направлял, кто-то занимался досугом старшеклассников на пришкольных площадках, кто-то нес иную социальную функцию, кто-то тренировался в разборке-сборке автомата Калашникова. Они не боятся показать свой внутренний мир, они порой говорят что думают, они оставляют свои координаты на виду. Читал их послания – это же чистый лист. Они ерничают, они прикалываются, и каждый третий ищет друзей.
Эдуард Попов
Фото автора
Что почем?
С 3 июня по 19 августа 2019 года почти две тысячи подростков из 129 городских трудовых отрядов работали на 93 социально значимых объектах города.
Благоустроено, оформлено и засажено цветами боле 300 клумб. Школьники подмели и очистили от мусора почти 60 тысяч квадратных метров городских территорий, побелили почти 600 метров бордюров, собрали 3 тысячи мешков мусора и 200 кг батареек.
23 социальных отряда помогали престарелым гражданам на дому и садовых участках, оказали 640 услуг.
В течение лета прошли более 18 городских массовых мероприятий. 29 профильных отрядов провели более 500 спортивных, развлекательных и образовательных мероприятий, в них приняло участие более 2 тысяч детей.
В 2019 году руководитель отряда за трудовую смену получил 4115 рублей, боец - 3300 рублей за 18 рабочих дней.
С приветом, Хабаровск!
(Групповой портрет, собранный из посланий старшеклассников)
Влад: У меня день рождения! Увлечения - спорт и компьютер. Ищу друзей.
Лера (Артем): Увлечения - аниме и к-рор. Ищу друзей.
Татарка: Увлечения - катание на скейте, книги, создание бито. Ищу Нату Ржи, Молодого Самогонщика, билет на концерт PHARAOH`а.
Ната Ржи: Увлечения - кушать. Ищу Татарку.
Мария Дмитриевна: Увлечения - РДШ. Ищу именно тебя.
Екатерина: Увлечения - танцую. Ищу того, с кем можно сходить в кино.
Света: Увлечения - кино, книги, катание на коньках. Ищу друга.
Илья: Увлечения - хоккей с мячом. Ищу друга.
Алцик: Увлечения - кибер-спорт. Ищу друга для флекса.
Никто: Увлечения - аниме. Ищу раба.
Вероника: Увлечения - рисование. Ищу смысл жизни.
Дарья: Увлечения - SMM, дизайн, маркетинг, настольные игры. Ищу покемонов.
Никитосин: Увлечения - опустошение холодильника. Ищу идиота.
Алиса: Увлечения - не знаю. Ищу людей, которые…
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