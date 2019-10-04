В Хабаровске подвели трудовые итоги для старшеклассников

Среди сотен и сотен старшеклассников, что летом этого года работали на пользу общества, выбрали наиболее активных. Кто не только словом помогает людям, но и конкретным делом облагораживает наш город. Самых-самых отметили в кинотеатре «Дружба».

Есть чем гордиться

Обращаясь к собравшимся, мэр Хабаровска Сергей Кравчук поблагодарил школьников за ударную работу:

- Вы столько сделали в течение четвертой трудовой четверти. Я вот помню, что вы собрали пару сотен килограммов использованных батареек. Для себя перевел – ведро батареек весит порядка 10 килограммов. Получается, что вы ведер двадцать собрали! Сколько пропололи клумб, сколько высадили цветов, сколько обустроили дворовых территорий. Я вами горжусь! Вы ударно поработали и заработали денег. Это, может быть, не такая уж большая сума, но хорошее подспорье для вас, молодых. А еще вы несли социальную функцию, помогая инвалидам и малоимущим. Надеюсь, что участие в трудовых отрядах сделало вас мудрее, а кто-то уже выбрал свою будущую профессию, кто-то определился с дальнейшей учебой. Вы не просто поработали, многие и подружились. Я уверен, что в следующем году вас будет намного больше. А мы на это благое дело постараемся найти дополнительные средства.

Самые трудолюбивые и инициативные, кроме грамот, из рук мэра получили и подарки - беспроводные наушники. Наиболее отличившееся подразделение в деле организации общественно полезного движения – районный штаб трудовых отрядов Кировского района «Союз» получил переходящее знамя трудового движения, а коллективным бонусом для всех отличников трудовой четверти стал бесплатный сеанс в кино.

С глубоким моральным удовлетворением

Материальный стимул для таких трудовых движений вторичен. Рублей 40 или около того за час работы в качестве дворника с метлой? Или за прополку травки, выросшей между плитками, уложенными на площади? Или за сбор окурков, бутылок и прочего мусора вдоль такой оживленной автомобильной трассы, как улица Лейтенанта Орлова? Это не заработок, это больше похоже на благотворительность. Хотя дети и этому рады. И при деле, а не тусуются без цели и смысла.

В наше время (в эпоху развитого социализма) и такого в школах не было. На руки за участие в летней трудовой четверти деньги не получали. По крайней мере в моем случае – в восьмом классе в лесу сучья обрубали, в девятом что-то там в школе пытались делать. Участие в «трудовой четверти» для нынешнего поколения - это еще и адаптация к жизни в обществе плюс своеобразный социальный капитал. А если в дальнейшем молодой человек участвует в волонтерском движении, то это дает дополнительный шанс при поступлении в вуз.

Еще в начале нулевых, а тем боле в 90-е годы, нельзя было представить, чтобы дети с метлами, вениками и совками работали на улицах, площадях и скверах! Видимо, имелись иные заботы и приоритеты. Но вот уже лет 15 в Хабаровске старшеклассников усиленно привлекают к общественно полезному труду.

Инна Хопта, начальник городского управления по делам молодежи, считает, что не суммой измеряются добрые дела школьных трудовых отрядов:

- В современной школе запрещен труд школьников. Работа ведется на объектах, которые к школе не имеют никакого отношения. Из года в год программа пребывания в трудовых отрядах становится более разнообразной.

Не стоит исключать и экономический стимул: каждый из ребят получил заработную плату - 3300 рублей за смену. Несколько лет тому назад за тот же самый труд школяры получали меньше. Видимо, прошла индексация с учетом инфляции.

По словам Инны Хопты, дети так и рвутся в трудовые отряды старшеклассников:

- Были те, кто отработал и все три смены. У нас всегда есть резервный список, если кто-то откажется. В этом году особенно охотно шли в отряды по благоустройству памятников и захоронений. Всем, кто не смог попасть в трудовой отряд, мы предлагаем другие формы занятости.

Дорогу молодым

В деле труда на свежем воздухе деньги не главное. Как признались в беседах сами школяры, для них это способ формирования общественно-гражданской позиции. А то и первый этап в движении по карьерной лестнице. Как это, возможно, будет у коллеги, 11-классницы Анастасии:

- Этим летом я работала в редакции газеты «Школьный курьер», проводили мероприятия для детских садов. В газету мы писали о деятельности трудовых отрядов Индустриального района и о пришкольных лагерях - брали интервью, делали заметки, писали репортажи, сами верстали. Работали с 8 до 12 часов, особенно трудно не было, было интересно. С самой первой своей зарплаты купила гитару, в дальнейшем заработанное разошлось по мелочам.

А вот у Валерии Волынцевой из 38-й школы в дальнейшем возможен карьерный взлет на муниципальной службе:

- Я уже на протяжении пяти лет, с 6 класса, участвую в трудовой четверти. Начала свою работу с благоустройства вокруг школы и заводского – «Дальдизелевского» – памятника. Потом перешла в отряд «Тандем». В этом году была командиром штаба трудовых отрядов старшеклассников Кировского района «Союз» - на штабной работе уже третий год. Направляю работу в районных отрядах, но и как работник отряда «Тандем» организовываю и провожу мероприятия по досугу детей. В мои обязанности входила организация всевозможных дел на территории района, в том числе районные этапы городских мероприятий. Это было интересно, это не только труд, это также общегородские мероприятия, где мы повышаем свою коммуникабельность.

Кто-то из них очищал город от мусора, кто-то подметал у памятников, кто-то образовывал и направлял, кто-то занимался досугом старшеклассников на пришкольных площадках, кто-то нес иную социальную функцию, кто-то тренировался в разборке-сборке автомата Калашникова. Они не боятся показать свой внутренний мир, они порой говорят что думают, они оставляют свои координаты на виду. Читал их послания – это же чистый лист. Они ерничают, они прикалываются, и каждый третий ищет друзей.





Эдуард Попов

Фото автора





Что почем?

С 3 июня по 19 августа 2019 года почти две тысячи подростков из 129 городских трудовых отрядов работали на 93 социально значимых объектах города. Благоустроено, оформлено и засажено цветами боле 300 клумб. Школьники подмели и очистили от мусора почти 60 тысяч квадратных метров городских территорий, побелили почти 600 метров бордюров, собрали 3 тысячи мешков мусора и 200 кг батареек. 23 социальных отряда помогали престарелым гражданам на дому и садовых участках, оказали 640 услуг. В течение лета прошли более 18 городских массовых мероприятий. 29 профильных отрядов провели более 500 спортивных, развлекательных и образовательных мероприятий, в них приняло участие более 2 тысяч детей. В 2019 году руководитель отряда за трудовую смену получил 4115 рублей, боец - 3300 рублей за 18 рабочих дней.



