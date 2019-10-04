Дом на средства ипотеки под 2 % смогут построить владельцы ДВ-гектаров

У получателей земли по федеральной программе «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае появится возможность взять ипотеку по рекордно низкой ставке в 2 % годовых. Основной механизм предоставления льготного кредита разработало министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Планируется, что первые заявки владельцы участков смогут подать уже до конца года.

Срок выплат по ипотеке составит до 20 лет при размере кредитования до 6 миллионов, включительно. Выдавать кредиты по льготной ставке будут на протяжении 5 лет. Окончательные правила утвердят Постановлением Правительства Российской Федерации.

Самое главное – участники программы «Дальневосточный гектар» полученные заемные средства смогут использовать только на строительство дома на участке. При этом, в договоре у владельцев надела земли, предоставленного в безвозмездное пользование, четко должен быть прописан вид разрешенного использования. Под программу о льготной ипотеке попадают категории – «Для индивидуального жилищного строительства» и «Для ведения личного подсобного хозяйства» (приусадебный земельный участок).

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для того, чтобы получить льготный кредит, необходимо обратиться в один из банков-участников программы. Как отмечает Минвостокразвития, сейчас список финансовых организаций еще формируется.

По информации регионального министерства имущественных отношений, в Хабаровском крае на сегодняшний день около трех тысяч «дальневосточных гектаров» (2871) оформлены под строительство дома и ведение ЛПХ. Большинство участков находятся в Хабаровском, Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах. Всего в настоящее время в регионе зарегистрировано 9 604 договора безвозмездного пользования земельными участками. С начала действия федерального закона подано более 19 тысяч заявлений на предоставление «дальневосточного гектара».

Напомним, идею введения льготной ипотеки под 2 процента годовых поддержал Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, который прошел в сентября во Владивостоке. Кроме владельцев «дальневосточных гектаров», в программу попадают молодые семьи, в которых супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоят в зарегистрированном браке не менее года, и муж и жена должны быть не старше 35 лет (включительно). Важным условием предоставления ипотеки станет регистрация хотя бы одного из супругов по месту жительства на территории субъектов ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготным кредитным продуктом.