Почти 700 жителей Хабаровского края готовы поменять профессию перед пенсией

В Хабаровском крае набирает обороты программа по переобучению и повышению квалификации жителей предпенсионного возраста. Благодаря нацпроекту «Старшее поколение», получить новую профессию или повысить свои трудовые навыки можно абсолютно бесплатно. С начала года на такие курсы направлено уже почти 700 человек, из которых обучение закончили 205.

Как отмечают в комитете по труд у и занятости населения края, соответствующее направление по желанию заявителя может выдать как работодатель, так и специалист центр а занятости населения края. При этом наибольшей популярностью пользуются образовательные сертификаты. Ими уже воспользовались 611 человек. Документ с определенным номиналом стоимости выдают в центрах занятости.

Эта наиболее удобная форма, которая позволяет пройти курс ы как очно, так и дистанционно. По их завершении обучаемый приносит соответствующие документы, на основании которых служба занятости перечисляет средства за обучение.

- Это удобно, так как житель самостоятельно выбирает учебное заведение из более полного перечня нашего реестра. В других случаях, как, например, по направлению центров занятости - перечень ограничен теми организациями, с которыми у них заключены контракты. А в случае направления от организации, работодатель учитывает только нужные для него направления. Сертификаты представляют более обширную возможность выбора. Кроме того, незанятые предпенсионеры на период обучения получают стипендию. Всего с начала года обучение по таким сертификатам прошли 150 жителей края, - отметили в комитете.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, среди наиболее популярных направлений для обучения и переобучения значатся профессии архивариуса, бухгалтера, делопроизводителя, специалистов по кадрам и закупкам, в сфере кадастрового учета, защиты информации, кладовщика, программиста, пользователя ПК и ряд других направлений.

Напомним, что в рамках нацпроекта на 2019 год региону на эти цели правительство РФ выдел или около 35 млн рублей. В краевом бюджете предусмотрено более 1,8 млн рублей. Во всех центрах занятости населения региона действуют консультационные пункты по информированию граждан предпенсионного возраста о возможностях профессионального обучения и трудоустройства. Определен срок реализации проекта. До 2025 года планируется обучить около трех тысяч жителей региона.