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Почти 700 жителей Хабаровского края готовы поменять профессию перед пенсией
В Хабаровском крае набирает обороты программа по переобучению и повышению квалификации жителей предпенсионного возраста. Благодаря нацпроекту «Старшее поколение», получить новую профессию или повысить свои трудовые навыки можно абсолютно бесплатно. С начала года на такие курсы направлено уже почти 700 человек, из которых обучение закончили 205.
Как отмечают в комитете по труд у и занятости населения края, соответствующее направление по желанию заявителя может выдать как работодатель, так и специалист центр а занятости населения края. При этом наибольшей популярностью пользуются образовательные сертификаты. Ими уже воспользовались 611 человек. Документ с определенным номиналом стоимости выдают в центрах занятости.
Эта наиболее удобная форма, которая позволяет пройти курс ы как очно, так и дистанционно. По их завершении обучаемый приносит соответствующие документы, на основании которых служба занятости перечисляет средства за обучение.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, среди наиболее популярных направлений для обучения и переобучения значатся профессии архивариуса, бухгалтера, делопроизводителя, специалистов по кадрам и закупкам, в сфере кадастрового учета, защиты информации, кладовщика, программиста, пользователя ПК и ряд других направлений.
Напомним, что в рамках нацпроекта на 2019 год региону на эти цели правительство РФ выдел или около 35 млн рублей. В краевом бюджете предусмотрено более 1,8 млн рублей. Во всех центрах занятости населения региона действуют консультационные пункты по информированию граждан предпенсионного возраста о возможностях профессионального обучения и трудоустройства. Определен срок реализации проекта. До 2025 года планируется обучить около трех тысяч жителей региона.
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