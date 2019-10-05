Под Хабаровском высадят лиственницу

Сегодня, 5 октября, экологи и волонтеры проведут под Хабаровском акцию «Живи лес». В окрестностях села Нагорное активисты высадят 200 саженцев лиственницы, а также уберут мусор. Таким способом они постараются привлечь внимание широкой общественности к проблеме сохранения и приумножения лесов в России.

По информации пресс-службы правительства региона, акция начнется в 10 утра. Желающих поучаствовать организаторы будут ждать в месте развилки дорог на детский оздоровительно-образовательный лагерь «Океан» и село Воронежское. Там волонтерам расскажут о плане работ и выдадут инвентарь.

- Проект «Живи лес» инициирован Федеральным агентством лесного хозяйства. В Хабаровском крае он пройдет в восьмой раз. Для посадок мы взяли саженцы из питомника в поселке Корфовский. Погода хорошая, молодые деревья должны прижиться и пополнить лесной массив, - сообщили в краевом управлении лесами.

Напомним, что кроме акции «Живи, лес!» в Хабаровском крае в мае традиционно проходит День посадки леса. В этом году добровольцы высадили в пригороде краевой столицы 10 тысяч саженцев кедра корейского. Также в лесничествах регулярно высаживают молодые деревья в рамках программы лесовоспроизводства. Сеянцы взращивают в специальных теплицах, после чего ими восполняют сгоревший или вырубленный лесной фонд. Только на одном из 45 подобных предприятий с помощью автоматизированной линии этой весной было заготовлено 93 тысячи контейнеров на 4,2 млн ячеек с посевным материалом.