Дамбы в Хабаровске разберут до середины октября

До средины октября предприятию отрасли благоустройства предстоит разобрать четыре насыпных сооружения, которые этим летом во время паводка сдерживали натиск Амура. Первым делом вереница КАМАЗов потянулась в район улицы Запарина. Там рабочим необходимо вывезти почти 10 тысяч кубометров сланца.

«Дамбу в районе затона нужно разобрать в первую очередь, чтобы открыть путь для судов. Навигация уже заканчивается, и речники должны успеть подготовить флот к зиме», - рассказал инженер МУП «Южное» Юрий Федасов.

В августе этого года из-за резкого повышения Амура, чтобы не допустить подтопления целого микрорайона, было принято решение перекрыть вход в затон. Тогда рабочие муниципального предприятия трудились в круглосуточном режиме. Сейчас на демонтаже насыпи по удлиненному графику работают 10 большегрузных машин и экскаватор.

«Нам предстоит еще разобрать и вывезти сланец со стадиона имени Ленина, с улиц Правобережной и Богачева, где также были возведены дамбы. Объем там небольшой, в общей сложности в основание насыпей было уложено 1,7 тысяч кубометров сланца», - рассказал и.о. начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

Весь сланец с дамб специалисты складируют на площадке в районе арены «Ерофей». По контракту полностью демонтировать насыпные сооружения Хабаровск должен до 15 октября, стоимость работ оценивается в 7,5 миллионов рублей.