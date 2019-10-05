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Дамбы в Хабаровске разберут до середины октября
До средины октября предприятию отрасли благоустройства предстоит разобрать четыре насыпных сооружения, которые этим летом во время паводка сдерживали натиск Амура. Первым делом вереница КАМАЗов потянулась в район улицы Запарина. Там рабочим необходимо вывезти почти 10 тысяч кубометров сланца.
В августе этого года из-за резкого повышения Амура, чтобы не допустить подтопления целого микрорайона, было принято решение перекрыть вход в затон. Тогда рабочие муниципального предприятия трудились в круглосуточном режиме. Сейчас на демонтаже насыпи по удлиненному графику работают 10 большегрузных машин и экскаватор.
Весь сланец с дамб специалисты складируют на площадке в районе арены «Ерофей». По контракту полностью демонтировать насыпные сооружения Хабаровск должен до 15 октября, стоимость работ оценивается в 7,5 миллионов рублей.
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