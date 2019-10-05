У мэра Хабаровска новый советник по делам молодежи

В краевом центре прошли выборы общественного советника мэра по делам молодежи. В них приняли участие молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, прошедшие регистрацию на сайте выбормолодых.рф.18 избирательных участков были организованы во всех районах города на базе образовательных учреждений. Для проведения референдума была создана молодежная избирательная комиссия и привлечены 60 волонтеров для работы в пунктах голосования.

На общественный пост претендовали четверо кандидатов: Максименко Андрей Юрьевич – действующий советник мэра по делам молодежи; Фоминых Владислав Рюрикович – заместитель председателя молодежного совета при администрации города Хабаровска; Звягинцев Петр Алексеевич – руководитель волонтерского корпуса ТОГУ и Верхотуров Руслан Александрович – руководитель городского штаба «Волонтеры Победы».

В выборах приняли участие 2793 представителя молодежи города. После подсчета бюллетеней простым большинством голосов общественным советником мэра Хабаровска по делам молодежи избран Максименко Андрей Юрьевич - за него проголосовали 56% избирателей. Остальные голоса распределились следующим образом: Верхотуров Руслан Александрович -19 %; Звягинцев Петр Алексеевич – 15 %; Фоминых Владислав Рюрикович – 10 %.

В ближайшее время будет дан старт набору в новый состав молодежного совета при администрации города, который возглавит избранный общественный советник. Шанс войти в совет будет у тех, кто примет участие в городском молодежном форуме, который состоится в краевом центре 25 – 27 октября. Регистрация участников будет проходить с 7 октября на сайте АИС «Молодежь России».

Андрей Юрьевич Максименко родился 9 ноября 1993 года. С 2017 года был общественным советником мэра города Хабаровска по делам молодежи и возглавлял молодежный совет города. Является активным профсоюзным лидером Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей, занимает посты председателя совета председателей профсоюзных организаций транспортных вузов РФ и председателя первичной студенческой профсоюзной организации ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения». Курирует студенческое отрядное движение Хабаровска и входит в состав правления Хабаровского регионального отделения Российских студенческих отрядов.