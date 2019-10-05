Хабаровск поздравляет учителей с профессиональным праздником

Он отмечается 5 октября. В краевом центре эта профессия стала делом жизни для более чем шести тысяч человек. Чествование самых талантливых педагогов и воспитателей состоится вечером 4 октября в Городском дворце культуры. Участие в церемонии примет мэр города Сергей Кравчук.

В Хабаровске работают 174 муниципальных образовательных учреждения – школы, гимназии и лицеи, детские сады и учреждения дополнительного образования. Муниципалитет уделяет большое внимание развитию этой отрасли, совершенствованию ее материально-технической базы. В этом году из консолидированного бюджета на эти цели направлено более 7 миллиардов рублей. В новых микрорайонах возводятся три детских сада, строится современная школа. В городе за последние годы значительно увеличилось количество учителей в возрасте до 35 лет. Около сотни молодых педагогов пришли в этом учебном году в учреждения образования.



