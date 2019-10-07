Нужно ли оформить договор на управление жилым домом в Хабаровске?

Любой жилой дом – это сложный объект, требующий не только специальных технических, но и правовых знаний по управлению, эксплуатации, позволяющих сохранить имущество собственников (пользователей) долгое время.

С объявлением реформы ЖКХ произошли изменения гражданско-правовых отношений, но потребители услуг ЖКХ до настоящего времени не стремятся оформить взаимоотношения в соответствии с действующим законодательством, позволяющим защитить их права. Многие продолжают обращаться в различные инстанции с жалобами и надеяться на положительный результат решения проблем, не сделав даже минимального – оформить договор на управление жилым домом.

Об изменениях в гражданско-правовых отношениях между жильцами и организациями рассказывает Татьяна Ярославцева, профессор Дальневосточного института управления – филиала ФГБОУ ВО РАНХ и ГС при Президенте РФ.





Квитанция – это не договор

В основе взаимоотношений собственников (пользователей) с частными компаниями, осуществляющими деятельность по управлению жилым домом, и с ресурсоснабжающими организациями должен быть договор. Никакая квитанция его не заменит, так как она не определяет ответственности за несвоевременное оказание услуг или некачественное выполнение работ.

Заключив договор, в разделы «Обязанность сторон», «Ответственность», «Права сторон» необходимо вносить конкретные обязанности, права и ответственность. Только за конкретную работу (услугу), выполненную в сроки, определенные договором, потребитель должен платить свои деньги. Платить без договора, как это делается сегодня, – значит содержать предприятие-монополиста и не иметь возможности защищать свои права.

Многие сегодня не имеют договоров, следовательно, обрекают себя на оплату услуг, сложившуюся в сфере рыночных отношений, т.е. произвольно определенную частной компанией. Повлиять на стоимость услуг (работ) потребитель не может, он выведен из процесса контроля за ценообразованием в ЖКХ.





Ответственность поставщиков

Возьмем, например, коммунальные услуги. Договоры с потребителями услуг ресурсоснабжающие организации не заключают. Они работают напрямую с управляющими компаниями, Сбербанком, «Почтой России», отсюда прямой интерес хозяйствующих субъектов получить плату за ОДН, комиссии за платежи, невыполненные работы.

Ответственность поставщиков и исполнителей работ в ЖКХ перед заказчиком (потребителем) не наступит, так как договорные отношения не оформлены письменно, как того требует Гражданский кодекс РФ.

Услуги по содержанию жилого фонда должны предоставляться только по договору. Владея помещением, необходимо четко знать свои обязанности и права.

Для пользования жильем

Заключив договор социального найма (ст. 57 ЖК РФ) на пользование жилым помещением, надо знать статьи 60–68 ЖК РФ, ст. 671–688 ГК РФ

Отношения собственности на жилое помещение регулируются гл. 18 ГК РФ: ст. 288 этой главы определяет назначение жилого помещения, принадлежащего гражданину - собственнику этого помещения, права собственника на сдачу помещения в пользование другим лицам; ст. 289, 290 – общее имущество многоквартирного дома; ст. 292 – права членов семьи собственника жилого помещения; ст. 293 – условия и порядок принудительного изъятия жилого помещения.

О пользовании жилыми помещениями, принадлежащими гражданам на праве собственности, говорится также в ст. 30 и 31 ЖК РФ.

Что касается пользования общим имуществом многоквартирного дома, то данному вопросу посвящена гл. 6 ЖК РФ (право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме – ст. 36; определение долей в праве общей собственности – ст. 37; изменение границ помещений в многоквартирном доме – ст. 40 и т.д.).

Правила в ТСЖ

Основание для понимания порядка и правил поведения для членов ТСЖ предусмотрено ст. 135–152 ЖК РФ. Вопросы оплаты регламентированы ст. 153–160 ЖК РФ, а управления МКД – ст. 161–65 ЖК РФ.

Жилищные права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных Жилищным кодексом, ГК РФ и другими федеральными законами. В частности, из договоров и иных сделок, предусмотренных федеральным законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных федеральным законом, но не противоречащих ему (ст. 10 ЖК РФ).

Если собственник и наниматель, проживающие в одном многоквартирном доме (МКД), на общем собрании (ст. 46 ЖК РФ) не решили, как будут содержать и эксплуатировать дом, в котором они живут, то должны решить, кому передать свои права по организации содержания и по техническому обслуживанию жилого дома и мест общего пользования.

В современных условиях лучше всего, если жилой дом зарегистрирован как кондоминиум или является составной частью кондоминиума. Это дает право нанимателю и собственнику решить вопрос о совместном управлении домом. Можно организовать предприятие (в форме ООО и т.д.) по содержанию и эксплуатации дома, инженерного оборудования и внутренних систем (ст. 291 ГК РФ).

Можно, избрав правление, поручить ему назначить домоуправа, который будет заключать договоры с подрядчиками по предоставлению коммунальных услуг, работ по содержанию и техническому обслуживанию дома, а также контролировать качество и сроки выполнения работ (услуг) на профессиональной основе (ст. 702 ГК РФ).

Какой бы метод управления не был избран, в основе взаимоотношений должен быть договор и не один. Пусть это не пугает. Зарубежный опыт показывает, что будет больше ответственности там, где есть конкретные обязанности.





Главный вывод

Итак, потребитель услуг ЖКХ должен иметь договоры:

Наниматель: договор найма (ст. 671 ГК РФ), договор на техническое обслуживание (ст. 702, 729 ГК РФ), коммунальные услуги (ст. 779–783 ГК РФ). Собственник: договор на техническое обслуживание (ст.702, 729 ГК РФ), коммунальные услуги (ст. 779–783 ГК РФ), договор на совместное пользование и содержание мест общего пользования дома (ст. 290 ГК РФ).





Основной заказчик

Необходимо привыкнуть к мысли, что потребитель – это основной заказчик возмездных услуг (работ), другие же структуры (УК, органы лицензирования и т.д.) являются посредником между ним и подрядчиком или исполнителем.

Первое, что должен сделать потребитель, если желает защищать свои права, это заключить договор на все виды услуг (работ). Форма договора должна быть письменной, так как услуги (работы) оказываются на возмездной основе. Потребитель должен видеть, за что он платит и кому, какая ответственность наступит у исполнителя заказанных услуг или работ по договору.

Второе – не стесняться отстаивать свои права. При этом необходимо:

Внимательно ознакомиться с нормативной базой в области оказания услуг, выполнения работ. Это надо сделать в любой организации, осуществляющей деятельность в ЖКХ или её контролирующей. Потребовать лицензию на право выполнения необходимых для заказчика работ или услуг. Проверить действие лицензии надо в органе лицензирования региона. При оформлении договора виды услуг (работ) указать конкретно, также конкретизировать ответственность за неисполнение сроков, некачественное выполнение услуг (работ). Принять выполненные услуги (работы), о чем оставить запись в наряде исполнителя, поставив время, дату, отзыв, или проинформировать орган лицензирования, если не представлен документ о выполнении услуги (работы). При обращении с заявлением в любую инстанцию потребовать регистрационный номер обращения. При отсутствии услуги (работ) потребовать акт, в котором должен быть указан регистрационный номер, время начала отсутствия услуги, причины отсутствия, резолюция о перерасчете. В случае разногласий обратиться в правоохранительные или следственные органы. Обратиться в суд, если разногласия не решились в добровольном порядке.

Знания и действия потребителя услуг позволят ему защитить свои права.







