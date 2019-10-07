Пенсия честных трудяг зачастую меньше, чем… у сидельцев

Украл, выпил - в тюрьму. Вышел потом после кучи отсидок на пенсию. С хорошим пособием. Ничего не имею против: люди, отбывавшие срок в местах лишения свободы, по закону действительно имеют такие же конституционные права и социальные гарантии, что и те, чья жизнь не была омрачена тюремными стенами и колючей проволокой зоны. Но почему те, кто всю жизнь горбатился, а не сидел за совершенные преступления, выходя на пенсию, получают меньше?

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И в советское время такое было. У меня теща покойная сошлась с мужиком, который в СССР чалился 27 лет, - рассказал Андрей Степаненко. - Она 40 лет отпахала на кирпичном заводе. Так у него пенсия была в два раза больше, чем у нее.

Но, по словам уже немолодой соседки Марии Серебряковой, в старое доброе время если ты попал за решетку, то был лишен всех благ и почестей, то есть ни стажа тебе, ни пенсии. «А сейчас зэкам - гарантированное место работы, трудовой стаж идет, отчисления в Пенсионный фонд, гарантированная пайка. Сиди – не хочу. И это называется наказанием? Может, проще в тюряге всю жизнь болтаться? Зазеркалье какое-то».

Она считает, что «там» по-любому накормят и напоят и на чистую простынку положат. Потому вновь совершают преступления, чтобы попасть в колонию, где государство обеспечит нормальные условия существования. А это не на свободе, где каждый день человек вынужден как-то выживать…

- Я вам скажу больше, в местах не столь отдаленных еще можно получить и бесплатное образование, включая высшее, с гарантией последующего трудоустройства, - говорит известный юрист Дмитрий Алексеев.

Поэтому таких «непоняток» у обычных людей накопилось немало. «Мой сосед ни дня не проработал. А убегая от милиции, выскочил со второго этажа, теперь имеет вторую группу инвалидности и пенсию больше, чем у меня. Это правильно?» - спрашивает Людмила Николаева. А Василий Егорушкин рассказал, что его двоюродный дядька, который практически не выходил из тюрьмы, под старость, когда уже подхватил туберкулез, смеялся постоянно над бабушкой: «Ты, Машка, на фабрике горбатилась и группу заработала, а я по ссылкам все время, но получаю в два раза больше».

Срок входит в страховой стаж

Размер пенсионного пособия зависит от уровня официальной заработной платы. Для отбывавших наказание этот показатель также имеет решающее значение, поэтому вполне реально, что пенсионное пособие бывшего заключенного может быть выше, чем у добропорядочного гражданина, всю жизнь соблюдавшего законы.

Чаще всего оплата труда осужденного оценивается даже ниже минимального размера оплаты труда, установленного в России. Однако нередко у тех, кто работает, например, на пошиве одежды или тяжелом производстве, официальные зарплаты получаются достаточно приличными. А соответственно, достаточно высоки и страховые взносы.

Но, по словам юриста Александра Абраменко, это лишь косвенный аргумент. Многие колонии территориально находятся на Крайнем Севере, где заключенных привлекают к работе на лесозаготовках и для них применяются повышающий коэффициент и разного рода льготы. Поэтому у некоторых бывших заключенных по причине многолетней работы в тяжелых условиях часто пенсия превышает размер такой выплаты вполне добропорядочным гражданам.

Бывшим заключенным, работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от места нынешнего проживания предоставлено право на досрочное назначение страховой пенсии по старости и на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии. И было бы странно, если бы они этим не пользовались.

- Да, что сказать. Я оформляла пенсию, и у меня выбросили из стажа учебу, а это почти восемь лет. Причем я после школы отработала год, только потом пошла учиться, среднее специальное образование, затем высшее, - говорит Наталья Деревянко. - Когда же возмутилась, попыталась защитить свои годы учебы словами: я что, в тюрьме сидела... мне в лоб так и сказали: «Если бы сидела, был бы стаж». Вот и получай образование...

Анаит Рубенова, можно сказать, подытожила ее слова: «Если преступник имеет право на высокую пенсию за то, что убил, грабил и оказался за решеткой, то честный человек имеет право на высокую пенсию за то, что кормил преступников, их защитников и еще смог выжить в современных условиях».

Хотя, быть может, стоит прислушаться и к словам Владимира Фомина: «В наше время за решетку может угодить любой! И еще скажу: многие не доживают до срока пенсии. Сам учился в одном классе с ребятами, которые были в группировке, хоть и не делали ничего, следили только за финансами. Вроде бы не за что наказывать - вел бухгалтерию. Однако преступник. Отсидел восемь лет, вышел. Работает, предпринимает. Все вроде бы хорошо. Другой товарищ сел за убийство. Накрутили ему. За девушку заступился и ввалил человеку, который хотел надругаться, а получилось так, что один удар - насмерть. Так как он был судим, ему и приписали. Ага, пенсия, а доживет ли он до нее? Я полкласса уже похоронил.

А сейчас прибавили еще пять лет, и те, кто не работает, какую пенсию будут получать? А если никакой, как жить, кто обеспечивать будет? Сейчас людей после 50 лет на работу не берут, а если еще и с дефектами здоровья, так вообще. Вот и идут на преступления».

Впрочем, Сергей Гавриленко отмечает: дело не в том, что бывшие зэки получают минимальную, среднюю или повышенную пенсию, но по логике получается, что смысла честно зарабатывать свой стаж на воле нет. Неужели честно отработанные годы не достойнее отбывания срока?

Усиленный паек на склоне лет

Мне понятно возмущение Константина Ревенко. «Их жертвы - инвалидность или гроб, а им - паек за заслуги? Это по размеру. А льготный срок выхода на пенсию? Армия в него не входит. А зона входит. Подведем итог - урки пойдут на два-три года раньше и с усиленным пайком. Они заслужили, а ты - нет».

Ему вторит Геннадий Коркин: «Вот цирк! В случае войны садись в тюрьму и пережидай там все фронтовые тягости. А после, живой и здоровый, да еще и с деньгами лучшим женихом будешь, а не каким-нибудь калекой с набором побрякушек». Тем более что они едят там не на свою зарплату. И коммуналку не платят.

Да, зона не сахар. Но я помню время, когда народ специально шел на преступления, чтобы были и крыша над головой, и прокорм, и какой-то порядок. А в Комсомольске-на-Амуре, в Доме для престарелых «гулял» настоящий рэкет. Рецидивисты трясли таких же стариков, как они, вымогая деньги, сигареты и продукты. Но больше всего поражали наглецы, которые подавали в суд на алименты. На своих собственных детей, которых, по большому счету, в глаза не видели и даже не содержали. Бог им судья!

Одноклассник Владимира Фомина, который провел в лагерях 18 лет, тогда еще с ним поделился: «Мне на воле ничего не светит. Здесь - чужой, а там - свой. Сейчас немного погуляю, и назад». И так многие... А Константину Ревенко вспомнился эпизод из фильма «Приключения солдата Ивана Чонкина». Сиделец в красках описывает лагерную жизнь. Послушав его, работник сельсовета ставит как бы вопрос-утверждение: «В общем, жить можно?». С небольшой паузой ответ: «Можно, если выживешь...».

Вот и подумайте.





Вадим Решетняк

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