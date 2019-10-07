В Хабаровске прошел традиционный фестиваль уличной культуры

Как и было обещано, чай варили в настоящем русском самоваре. Хочется, конечно, добавить, что самовар пузатый, но это неправда. Мужчина хоть видавший виды и старинный, но вполне подтянут.

Только вот незадача, офицеры русской армии по парку «Динамо» с барышнями променад не совершали, а потому для разжигания самовара по старинной русской традиции офицерского сапога из хромовой кожи не нашлось. Выкрутились как могли.

Самовар пыхтел, чай варил, гости подходили. Благодать-то! Наверх глянешь, а там на фоне синего-синего неба листья желтые. Сначала как-то даже и обидно, что лето серой дождливой мышкой даже хвостиком приветливо не махнуло, а потом чаю хлебнешь, на пруд посмотришь и успокоишься. Как там? «Осенняя пора, очей очарованье!!!»

Международный фестиваль уличной культуры «Самоваръ» вот уже седьмой по счету. Один, пожалуй, из самых уютных и душевных хабаровских фестивалей. Это уже традиция - в один день собираться на городских прудах художникам, поэтам, певцам и танцорам. И никакой, Боже упаси, патетики. Простота какая-то человеческая, наша, дальневосточная.

Фестивальное дело – хлопотное, а организаторы почти всегда в немилости, помощников – поди поищи, зато критиканы тут как тут, да еще, как правило, их, как тех тараканов, полчища.

И зачем-то все нужно?

- Я поняла, что единственный человек, который может все это сделать в данный момент, это я, - призналась Анастасия Реутова, организатор фестиваля. – Я во время подготовки учусь смелости, учусь общаться с людьми, договариваться, просить помощи. Первые фестивали тянула на себе. В какой-то момент стало плохо, было трудно. Я сказала, что все, больше делать не буду. А люди: «А мы тебе поможем!». Для меня есть три важных искусства - общение, любовь и дружба.

Удивительно, но работы хабаровских художников на свежем воздухе смотрелись удивительно, словно оживали, словно были дверцами в невиданные миры, а выступления поэтов, разных - и мастеровитых, и тех, кого поэтом язык не повернется назвать, словно согревали, не хуже чая из настоящего русского самовара.

Семь лет назад, летом, художница Елена Еженко пригласила Анастасию Реутову писать портреты на прудах.

- И когда я сидела с ней под деревом, меня осенило - сделать большую выставку художников в этом красивейшем месте.

Первый фестиваль на городских прудах прошел 25 августа 2012 года. Назывался он «Взаимность». Это была своего рода галерея у фонтана. Второй фестиваль был в этом же году 23 сентября.

- Художник Сергей Герлах совершил поступок. Он принес русский самовар. С этого времени фестиваль называется «Самоваръ», а Сергея Герлаха мы так и называем – папа «Самовара».

В этом году на фестивале более 20 художников и фотографов выставили свои работы. А еще для детей были организованы мастер-классы по живописи. Юные хабаровчане как могли, но старательно писали портрет. Им позировала активистка женского движения, красавица Альбина Медведева в национальном татарском костюме.

Женщины, пожалуй, играли главную роль на этом празднике. Совсем рядом с мастер-классом по живописи ведущая V Международного уличного фестиваля искусства «Самоваръ» Ирина Лобода, председатель общественной организации «Дальневосточное движение женщин», организовывала выступления поэтов, певцов, танцоров.

Среди участников фестиваля были и коллекционеры. Татьяна Тришкина приехала на фестиваль из Комсомольска-на-Амуре и привезла с собой индонезийский батик и кинжал.

- Моя коллекция появилась в 2005 году. В ней не только ткани, но и картины, предметы быта, сувениры. Комсомольская первая частная галерея современного искусства «Метаморфоза» приютила мое собрание изделий индонезийских мастеров. Я привезла работы яванских мастеров, - рассказала Татьяна Тришкина. – В 2003 году мы с мужем были в длительной командировке в Индонезии. Он работал, а я скучала. Чтобы не умереть от скуки, нашла себе занятие. Увлеклась батиком, стала покупать картины. Привезла их в Комсомольск. Раз начав, не смогла расстаться с индонезийским батиком. А это культовый индонезийский кинжал крис…

Серьезное оружие с волнистым клинком. Таким оружием наносили страшные, незаживающие раны. Узоры на клинке, резьба на рукояти – все должно принести владельцу удачу, богатство и счастье. Кузнецы могли запрограммировать свои изделия на выполнение определённых функций.

На Яве ходила легенда о кинжале: с его помощью уничтожили целую царскую династию. Крис по прозвищу «Убийца царей» был выкован по заказу первого представителя царской династии. Свои свойства он приобрёл после того, как царь убил кузнеца своим новым оружием, считая, что за него платить не нужно… Такой кровожадный экспонат на фестивале, конечно, был исключением.

Керамика, акварели, графика. Особняком – чудные экологичные картины.

- Это техника из риса, дерева. У меня сестра училась в пединституте. Дипломная работа у нее была выполнена в этой технике. Вот оттуда все и пошло. Потом папа научился, потом я. Техника довольно-таки сложная, требует кропотливости, усидчивости. Это не масляные краски, которые можно купить. Здесь нужно ходить в лес и собирать сучья, делать нарезку, сушить, а потом только выкладывать, - поделилась Марина Баженова.

Одни хабаровчане проходили мимо, другие останавливались, разглядывали картины, даже читали громко в микрофон свои стихи:

- Я в Хабаровске живу. Хабаровск очень я люблю. Стоит Хабаровск на Амуре. Нам не страшны ни дождь, ни бури. Амур - прекрасная река, Богата рыбой, глубока. Народ на берегу сидит И нежно на Амур глядит.

Конечно, от такой рифмованной искренности после 10 минут скандирования даже некоторая неловкость появилась. Зато всё с лихвой компенсировали не просто частушки, а частушечная дуэль.

Особый участник фестиваля 92-летний Такэси Танака, Танака-Сан, сначала солдат Квантунской армии, а затем советский зэк, журналист, поэт, музыкант. Он влюбился в Хабаровск и остался жить в стране, солдаты которой когда-то взяли его в плен на поле боя. «Наверно, в прошлой жизни я был русским», - любит приговаривать Танака-Сан.

На фестивале хабаровский японец сыграл на музыкальном инструменте, который изобрел сам и назвал «танака».

«Плавно Амур свои воды несет. Ветер сибирский им песни поет», а потом: «Жил-был художник один. Домик имел и холсты». Легендарный вальс про Амур хабаровчанки молчаливо, даже немного грустно слушали, не решившись танцевать, ждали приглашения, видимо. А под «Жил-был художник один, домик имел и холсты…» оживились, стали громко подпевать Танаке. Оно и понятно. Во-первых, это фестиваль художников, а во-вторых, ну кто откажется от такой любви, когда миллион-миллион роз, когда такая романтика?

И еще. В Санкт-Петербурге у японской художницы Ю Курамицу была выставка. Возвращаясь в Токио, она навестила в Хабаровске своего соотечественника Танаку-Сан и подарила ему одну из своих работ.

Ю Курамицу стала почетным гостем фестиваля уличной культуры «Самоваръ», вместе с Анастасией Реутовой устроила сеанс совместной живописи. «Самоваръ» объединяет, тем более что у нас всех очень много общего. Русская и японская художницы потянулись к краскам и, не сговариваясь, выбрали желтую. Это - цвет осени. Это - цвет солнца. Это - цвет радости.

…И они пили чай из самовара долго и счастливо!





Юрий Вязанкин

Фото автора