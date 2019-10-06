Хабаровский музыкальный музей «Мир говорящих машин» получил признание в Москве

Выставка «Частные музеи России. Самородки России», что в сентябре прошла в Москве, собрала больше 100 частных музеев России. Она является первым подобным мероприятием в стране и уникальным по содержанию.

Коллекция музыкальных артефактов, собранная Андреем и Евгенией Веретенниковыми, пользовалась на выставке большим успехом. По итогам чета Веретенниковых получила почетный диплом, экспозиция отмечена как самая интересная и креативная.

Музей, что был развернут на два дня в одном из павильонов «Сокольников», включал несколько тысяч уникальных экспонатов, многие из которых никогда не экспонировались в столице. Выставка призвана показать все многообразие России, ее регионов, приобщить к традициям и открыть новые знания об истории, географии и культуре огромной страны. Организаторами выставки выступили Ассоциация частных музеев России, Современный музей каллиграфии, музейно-просветительский комплекс «Сокольники».

На выставке хабаровский музыкальный музей «Мир говорящих машин» представил экспозицию, посвященную русско-японской войне 1904-1905 годов и ее двум главным музыкальным произведениям – «Варяг» и «На сопках Маньчжурии» («Наверх вы, товарищи, все по местам...», «…Тихо вокруг, сопки покрыты мглой»). Рассказали и о первом частном музейном проекте в Хабаровском крае.

Результатом работы большой выставки стало издание каталога «Частные музеи России». Это первое издание, где представлены материалы о частных музеях Российской Федерации. Оно позволило показать всю широту разнообразия негосударственных уникальных и познавательных собраний артефактов.

Самые «древние» артефакты, что представлены в коллекции четы Веретенниковых, датированы концом 80-х годов XIX века, самые «свежие» - 80-ми годами века XX. И что самое ценное – большая часть «говорящих машин» реально работает. В этом имел удовольствие убедиться лично во время неоднократного посещения экспозиции в Хабаровске. Всего в составе уникального семейного собрания несколько тысяч музыкальных и околомузыкальных артефактов. Что в моей душе и натуре, по словам коллег по газете «старого барахольщика» (ехидный смайлик), вызывает бурю эмоций. Хорошее дело у хороших людей!





Андрей Дунаевский

Фото автора