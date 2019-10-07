Если надоела мышиная возня

Весной нашла в доме трупик, к счастью, мумифицированный (от такого избавляться не так противно). Какие напасти свалились на эту серую голову – голод, холод ли, того не ведаю. Ну, умерла, так умерла. Неприятно, что не у себя в норе, а у меня в одеяле. Видимо, где-то в полу образовалась дыра. Уж если одна мышь прознала, жди гостей.

Устраивать в доме зимовье зверей не хочется.

Хватит того, что позволила бурундучихе превратить парник с огурцами в родзал: дети – все-таки святое. Но дикие дети должны жить в диком лесу, а не в домах.

Нет желания и раскладывать отраву. Во-первых, неизвестно, кто ее съест, во-вторых, где кого застанет смерть неизвестно тоже. Как правило, это труднодоступные места.

Ловушки и мышеловки не подходят по причине долгого человеческого отсутствия.

Кошки мои не то что зимой, а и летом-то до дачи ни разу не добирались – слишком трусливы. Чужие коты к холодам перебираются на зимние городские квартиры. Хорьков не завели. Ласка в этом сезоне не показывалась… Значит, биологического оружия никакого.

Остается немного средств, но они есть.

Неприступная крепость

Именно в нее надо превратить летнее жилище. Обследуем помещение на наличие щелей. Если нашли – заделываем. Чаще всего рекомендуют использовать смесь битого стекла и цемента и металлические уголки. Менее подходят монтажная пена или деревянные заплаты, острые зубы способны справиться с такой преградой. Меленькие дырочки можно заложить… колючками репейника.

Шаром покати

Не призываю к доведению мышей до отчаяния и повешения, но не стоит оставлять соблазнов. Серые пройдохи, конечно, на безрыбье сгрызут и свечи, и мыло. Однако чтоб «буржуйским не воняло», лучше увезти вкусные продукты домой или хотя бы поместить в непрогрызаемый контейнер, металлический или стеклянный, с плотной крышкой.

Одеяло падает

Надо постараться лишить мышей желания вить гнезда, что и не учла прошлой осенью, удобно свернув одеяла и матрасы. Оптимальный вариант – подвесить вещи на штанге как для просушки. На вертикальной поверхности угнездиться не получится. Но где ж мне взять такую штангу, чтоб вместилось все?

Газовая атака

К счастью, в семье нет аллергиков, а потому можно заворачивать в то, что на штангу не поместится, пахучие травы. Можно обложить пучками травы углы. Ну и пусть пахнет как в домике у лесной бабы-яги, все лучше, чем химией.

Не любят мыши запах бузины, мяты, полыни, пижмы, багульника. Есть растения на участке или растут в округе – срезаем и украшаем стены.

Вонючие пугачи можно приобрести и в аптеках – гранулы камфоры, камфорное масло или мазь Вишневского. Мышам не нравится.

Грязный метод

Мыши ходят «босиком» и никогда не селятся на местах пожарищ. Зола раздражает их лапки, которые приходится постоянно облизывать. Но так еще хуже – зола попадает в рот. Раньше в деревнях золой посыпали сухие полы подполов и амбаров. Рассыпать золу в доме вряд ли захочется, но вот «обнести» периметр или защитить золой растения – почему бы и нет. Сейчас, в период осенних сборов, этого добра – ведра. А одного ведра хватает на 5 квадратных метров.