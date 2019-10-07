Права в России могут стать электронными

О том, что права в России могут стать «виртуальными», заговорили в октябре 2018 года. О соответствующей возможности тогда заговорил глава ГИБДД Михаил Черников. Напомним, в ходе национального проекта «Цифровая экономика» реализуют ведомственную подпрограмму по цифровизации на транспорте. По словам председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, в эту программу предположительно войдёт проект по переводу водительских удостоверений в электронный формат. Об этом сообщает Русрегин Информ.

Первыми шагами к электронному документообороту стали переход на е-ОСАГО и электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС). Помимо прав «виртуальными» обещают стать свидетельства о государственной регистрации автомобилей (СТС).

Когда эти документы в электронном виде появятся, инспекторам ДПС, в случае остановки машины, не придётся просить предъявить их: сотрудники ГИБДД смогут сравнить лицо сидящего за рулём человека с той фотографией, которая будет загружена в базу данных ведомства. Её составят те снимки, которые были сделаны при оформлении водительских удостоверений.

Предполагается, что будет разработано специальное мобильное приложение для смартфонов автовладельцев. В него можно будет загрузить электронные водительские документы, в их числе права, СТС и полис ОСАГО. В свою очередь у сотрудников ГИБДД будут устройства со считывателями, чтобы быстро получать информацию об автомобилистах.

Отметим, сейчас водители имеют право при желании оформлять бумажный полис ОСАГО и впоследствии смогут оставить бумажный ПТС. Ранее глава ГИБДД отмечал, что нынешние пластиковые права тоже останутся, но при этом брать их с собой будет необязательно (их оставят в качестве юридически значимых документов).

Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков пояснил, что в некоторых странах есть аналог: единая карта, которая представляет собой универсальное удостоверение личности. Она содержит не только персональные данные, но и банковские реквизиты, кредитную историю и информацию о водительской лицензии.

В ТАСС со ссылкой на слова Вячеслава Лысакова добавили, что для реализации проекта по введению в России электронных водительских удостоверений понадобится больше двух лет. Ориентироваться стоит скорее на 4-5 лет, так как потребуется на найти на реализацию проекта финансирование и подготовить техническую, а также технологическую базу.



