Комсомольскую овощебазу ждет реконструкция

АО «Плодоовощи» намерено принять участие в проекте Краевого сельскохозяйственного фонда по реконструкции овощехранилища. В этом году финансовой помощью от краевой структуры уже воспользовался ряд сельхозпроизводителей Хабаровского края, заявку на 2020 год теперь готовят и в АО «Плодоовощи».

«Совсем недавно мы начали покупать у местных фермеров овощи, выращенные в регионе. Теперь наша задача максимально их сохранить, чтобы в перспективе полностью отказаться от привозных овощей из Китая. К тому же мы готовы предоставлять площади фермерам, которым негде хранить свой урожай, поэтому вопрос модернизации для нас особо актуален», - рассказал генеральный директор АО «Плодовощи» Максим Аликин.

Овощехранилище АО «Плодоовощи» площадью 3200 кв.м. и вместимостью 1000 тонн было построено в 70-х годах прошлого века. По словам Максима Аликина, в первую очередь отремонтировать кровлю и обшить стены изоляционным материалом для достижения эффекта термоса. В планах также установка автоматической системы вентилирования воздуха, системы регулирования влажности и автоматического опрыскивателя продукции. Предстоящий объем работ предварительно оценивается в 7 млн рублей.