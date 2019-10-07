Предпринимателям Хабаровского края расскажут как выйти на рынок Китая

11 октября Центр поддержки и развития экспорта и Министерство экономического развития Хабаровского края приглашают предпринимателей принять участие в семинаре «Этапы выхода экспортеров на рынок Китая».

Спикером мероприятия выступит Илья Романов — генеральный директор компании-акселератора ООО «Энергия Экспорта» (Владивосток) и действующий бизнесмен-предприниматель, который стабильно реализует на рынок Китая пищевую продукцию собственного производства. Он имеет успешный опыт продвижения продукции в торговых сетях КНР и готов поделиться своими знаниями с предпринимателями Хабаровского края.

ДЛЯ КОГО ЭТОТ СЕМИНАР:

— для компаний, которые пока осуществляют экспортную деятельность, но обладают экспортным потенциалом;

— для начинающих производителей, имеющих разовый, нерегулярный опыт поставок продукции на экспорт;

— для компаний, ведущих международную торговую деятельность, но с ограниченной географией и номенклатурой товаров.

Участники семинара узнают основы выхода на электронные торговые площадки Китая, получат информацию о требованиях, предъявляемых к продукции, а также практические советы по успешному продвижению своей продукции на электронных площадках.

Семинар состоится в 15:00 по адресу: ул. Запарина, 51, 1-й этаж. Участие бесплатное, по предварительной записи.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:

Лина Ван, специалист Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края

Тел. 8 (4212) 34-06-46