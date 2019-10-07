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Предпринимателям Хабаровского края расскажут как выйти на рынок Китая
11 октября Центр поддержки и развития экспорта и Министерство экономического развития Хабаровского края приглашают предпринимателей принять участие в семинаре «Этапы выхода экспортеров на рынок Китая».
Спикером мероприятия выступит Илья Романов — генеральный директор компании-акселератора ООО «Энергия Экспорта» (Владивосток) и действующий бизнесмен-предприниматель, который стабильно реализует на рынок Китая пищевую продукцию собственного производства. Он имеет успешный опыт продвижения продукции в торговых сетях КНР и готов поделиться своими знаниями с предпринимателями Хабаровского края.
ДЛЯ КОГО ЭТОТ СЕМИНАР:
— для компаний, которые пока осуществляют экспортную деятельность, но обладают экспортным потенциалом;
— для начинающих производителей, имеющих разовый, нерегулярный опыт поставок продукции на экспорт;
— для компаний, ведущих международную торговую деятельность, но с ограниченной географией и номенклатурой товаров.
Участники семинара узнают основы выхода на электронные торговые площадки Китая, получат информацию о требованиях, предъявляемых к продукции, а также практические советы по успешному продвижению своей продукции на электронных площадках.
Семинар состоится в 15:00 по адресу: ул. Запарина, 51, 1-й этаж. Участие бесплатное, по предварительной записи.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Лина Ван, специалист Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края
Тел. 8 (4212) 34-06-46
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