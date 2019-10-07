В ТОР «Николаевск» начато проектирование линий электропередач

В Хабаровском крае в целях подключения проектов резидентов ТОР «Николаевск» к электроснабжению на площадке «Иннокентьевка» начато проектирование линий электропередач 10 кВ.

«Договор заключен с Дальневосточной распределительной сетевой компанией в рамках технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств резидентов площадки «Иннокентьевка» ТОР «Николаевск», - пояснила директор АО УК ТОР «Хабаровск» Ирина Серова. - Строительство линий электропередач планируется завершить в октябре 2020 года, таким образом резиденты будут полностью обеспечены электроэнергией с суммарной мощностью 2,665 МВт».

К примеру, электроснабжение позволит компании «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное» реализовать инвестиционные проекты на общую сумму 350 млн. рублей и создать более 100 рабочих мест.

Плановое завершение проектных работ по программе «Строительство ВКЛ-10 кВ ТОСЭР «Николаевск», площадка «Иннокентьевка» протяженностью 9,73 км» - 31 декабря 2019 года. Сумма бюджетных средств, которая будет направлена федеральным бюджетом на обеспечение электроснабжением объектов резидентов данной площадки, составит более 22 млн рублей.

Напомним, площадка «Иннокентьевка» на ТОР «Николаевск» создана в целях развития промышленного центра глубокой переработки водных биоресурсов на Дальнем Востоке.