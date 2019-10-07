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В районе имени Лазо создали "Сказку"
Реновация общественного пространства "Сказка" в Полетненском сельском поселении муниципального района им. Лазо прошла в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" по направлению проектов "Жилье и городская среда".
В торжественном открытии территории приняли участие представители министерства ЖКХ, администрации муниципального района им. Лазо, Председатель совета депутатов Полетненского сельского поселения, представители подрядной организации и жители поселения.
Благоустройство общественной территории возле Клуба сельского поселения обошлось в 5,7 млн. рублей, в том числе за счет средств субсидии, предоставленной из краевого и федерального бюджетов, – 5,6 млн. рублей. Выполнены работы по устройству пешеходных зон и уличного освещения. Кроме того, на территории установлены детские игровые и спортивные площадки, беседки, арт-объекты. Весной будут высажены кустарники и деревья.
Местный Дом культуры уже планирует мероприятия, которые будут организованы на территории для жителей поселения.
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