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В хабаровских школах и детсадах потеплело
Социальные учреждения подключают к отоплению с 4 октября. Запуск тепла идет по графику.
На сегодняшний день системы теплоснабжения уже заполнены в 51 детском саду, что составляет 60% от общего количества дошкольных учреждений, и в 33 школах (около 50%).
«Этот вопрос мы держим на особом контроле. Необходимо в первую очередь подключать учреждения социокультурной сферы: школы, детские сады, центры дополнительного образования. Все они будут полностью подключены в ближайшие дни», - отметил мэр города Сергей Кравчук.
Что касается многоквартирных домов, то тепло уже пришло в те многоэтажки, в которых работают учреждения образования и культуры. Подключение к теплу в остальных домах ведется по графику. Уже сегодня системы будут заполняться в 210 МКД Индустриального района, в 27 домах Центрального района, в 77 многоэтажках Железнодорожного района, в 47 объектах Кировского и в 49 – Краснофлотского районов. Для того чтобы уточнить, когда именно тепло придет в тот или иной дом, необходимо обратиться в жилищную организацию.
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