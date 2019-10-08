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Летняя путина в Хабаровском крае может быть закрыта для промышленного рыболовства
Меры по ограничению промышленного лова в этом году дали свои результаты в виде заполнения нерестилищ и дополнительных подходов лосося к рыбоводным заводам. Но это не позволило полностью переломить ситуацию, связанную с сокращением популяции лососевых. В связи с этим планируются дальнейшие ограничительные меры, которые, в первую очередь, могут коснуться промысловых предприятий.
[quote]- В этом году мы значительно снизили количество так называемых заездок, увеличили число проходных дней. Несмотря на то, что рыбы пришло гораздо меньше, в целом рыбаки говорят о более грамотной организации процесса. Мы получили наименьшее количество жалоб, так как все понимают проблему сохранения лосося. Дали возможность кете и горбуше зайти на естественные нерестилища, которые летом были заполнены на 80%, - отметил Сергей Фургал. [/quote]
Как сообщает пресс-служба правительства региона, из-за слабых подходов лосося ход осенней путины пришлось корректировать. Промышленный и любительский лов в конце сентября был ограничен. Кроме того, на протяжении всей путины краевым властям поступали жалобы на действия браконьеров. Речь, в частности, идет о незаконной добыче рыбы на нерестилище, которое находится в окрестностях национального парка «Анюйский».
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- В отрасли необходимо наводить порядок, тщательнее контролировать нерестилища. Сложилась ситуация, что краевые власти не могут контролировать места нереста в особо охраняемых природных территориях. Мы подготовили соответствующее предложение на федеральный уровень, чтобы нам дали полномочия в этой сфере, - отметил Сергей Фургал.
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Краевые власти совместно с отраслевой наукой продолжат изучать ситуацию в сфере восполнения популяции лососевых. По словам губернатора, не исключено, что летняя путина в следующем году будет также закрыта для промышленного рыболовства.
Кроме того, с учетом мнения науки, в планах пересмотреть квоты для предприятий и в осеннюю путину, а также дальнейшее сокращение количества заездок. При этом для спортивного и любительского рыболовства количество участков наоборот планируется увеличить.
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