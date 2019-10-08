Семь объектов собственности Хабаровского края выставили на продажу

В региональном министерстве имущественных отношений подготовили семь объектов краевой собственности на продажу. Для торгов предлагаются помещения в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, поселке Горный Солнечного района и поселке Эльбан Амурского района, а также яхта «Виктория». Электронные торги пройдут на торговой площадке - www.roseltorg.ru.

По информации пресс-службы правительства региона, в Комсомольске-на-Амуре выставлено несколько аукционных лотов. Первый – функциональное помещение общей площадью 2,7 тысячи кв.м. Объект находится оп адресу: ул. Комсомольская, 2. Стартовая цена – 19,6 млн рублей. Второй – комплекс объектов (438,9 кв.м. и 140,6 кв.м.) по улице Базовой, 4. Торги начнутся с 9,9 млн рублей.

Восемь зданий в Хабаровске площадью более 1,1 тысяч кв.м. объединены в еще один общий лот. Объекты находятся по адресу: проспект 60-летия Октября, 192. Стартовая цена - 32,6 млн рублей.

В поселке Горный продается нежилое помещение, расположенное в капитальном здании в центре населенного пункта по адресу: ул. Комсомольская, 2а. Общая площадь объекта составляет 395,1 кв.м . Начальная цена – около 283 тысяч рублей.

Аукционный лот в поселке Эльбан начинается с цены в 1,9 млн рублей. Объект представляет собой функциональное помещение площадью 3 тысячи кв.м., занимает половину 4-х этажного капитального здания, имеется отдельный вход.

Шесть зданий в Хабаровском районе площадью более 829,7 кв.м. объединены в один общий лот. Объекты находятся по адресу: с. Воронежское-2, ул. Набережная 12. Стартовая цена - 20,6 млн рублей.

Кроме того, изменились условия продажи яхты «Виктория». Начальная стоимость судна (сейчас она оставляет 60,5 млн. рублей) в ходе процедуры публичного предложения будет постепенно снижаться до 30,2 млн рублей.

По интересующим вопросам можно обратиться в министерство имущественных отношений края по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 76, каб. 418. Телефон: 40 25 01 (доб. 3870, 3903, 3874).