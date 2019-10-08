«Золотой домкрат» достанется дальневосточным бизнесменам

Победителей премии «Бизнес-успех» назовут на IV форуме предпринимателей 2019 года. Лучших бизнесменов выберут в рамках регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех». Подведение итогов состоится во второй день IV Дальневосточного форума предпринимателей. Напомним, мероприятие пройдет в Хабаровске с 10 по 12 октября.

Прием заявок уже завершен. В конкурсе участвуют 31 предприниматель из Хабаровского края, Магадана, Еврейской автономии и Приморского края. Как рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, экспертному жюри предстоит выбрать победителей в таких номинациях как, «Лучший интернет-проект», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший женский проект», «ЗОЖ» и другие.

- Премия «Бизнес-успех» это своеобразный «Оскар» для предпринимательского сообщества. Организаторами конкурса выступают Всероссийская общественная организация «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ и Корпорация МСП. Конкурс проходит в несколько этапов, первый из них – региональный. Его победителей мы назовем 11 октября. Лауреатам вручат «Золотой домкрат» и ценные призы. Это денежные сертификаты от партнёров премии, поездки на международные профессиональные выставки и стажировки, бесплатное обучение для акселерации бизнеса. Кто из предпринимателей получит право представлять регион в финале, определит конкурсная комиссия «Бизнес-Успеха» - подчеркнули в министерстве

Хабаровский край не только регулярно участвует в Национальной премии, но и показывает высокие результаты. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2014 году опыт Вяземского района края по поддержке бизнеса признан одним из лучших в России, а бизнесмен Павел Щучинов стал финалистом в номинации «Молодежная премия в области предпринимательства». В 2015-ом среди лучших муниципальных практик жюри премии был отмечен проект города Комсомольска-на-Амуре по развитию самолето- и судостроения. В 2018 году в финал вышел предприниматель Максим Москвитин, который победил в номинации «Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева».