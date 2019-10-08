В Хабаровском крае прошло плановое антитеррористическое учение, в ходе которого были отработаны мероприятия по пресечению террористического акта на объекте электроэнергетики и ликвидации его последствий. Учение проведено для совершенствования деятельности оперативного штаба в Хабаровском крае по противодействию терроризму и поддержанию устойчивого и непрерывного управления силами и средствами группировки Штаба в условиях проведения контртеррористической операции в отдаленных районах Хабаровского края.

По легенде, группа условных «террористов» захватила Николаевскую ТЭЦ, расположенную в городе Николаевске-на-Амуре, и выдвинула требования политического характера.

По информации аппарата оперативного штаба в Хабаровском крае, перед участниками учения были поставлены задачи: предотвращение условного теракта в рамках осуществления первоочередных мероприятий, освобождение заложников в ходе переговоров, нейтрализация «террористов» либо их ликвидация в случае невозможности захвата, проверка готовности сил и средств к действиям по минимизации последствий условного теракта.

После поступления сигнала тревоги были развёрнуты силы и средства оперативного штаба в Хабаровском крае. В течение нескольких часов силовики отрабатывали мероприятия по обеспечению безопасности

населения, искали пособников «террористов», освобождали заложников и обезвреживали взрывные устройства.

«Особенностью данного учения являлось то, что оно проходило под непосредственным контролем представителей Национального антитеррористического комитета Российской Федерации, которые по его результатам дали положительную оценку правильности действий силовиков. Такие учения помогают не только отработать взаимодействие всех силовых ведомств, выработать навыки работы различных специалистов, но и повысить антитеррористическую защищенность объектов топливно-энергетического комплекса. Кроме того, отработать новые подходы при организации незамедлительной переброски сил и средств группировки Штаба к месту проведения контртеррористической операции в отдаленные от краевого центра районы», – отметил руководитель аппарата оперативного штаба в Хабаровском крае Сергей Курдуков.