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Группа условных «террористов» захватила Николаевскую ТЭЦ
В Хабаровском крае прошло плановое антитеррористическое учение, в ходе которого были отработаны мероприятия по пресечению террористического акта на объекте электроэнергетики и ликвидации его последствий. Учение проведено для совершенствования деятельности оперативного штаба в Хабаровском крае по противодействию терроризму и поддержанию устойчивого и непрерывного управления силами и средствами группировки Штаба в условиях проведения контртеррористической операции в отдаленных районах Хабаровского края.
По легенде, группа условных «террористов» захватила Николаевскую ТЭЦ, расположенную в городе Николаевске-на-Амуре, и выдвинула требования политического характера.
По информации аппарата оперативного штаба в Хабаровском крае, перед участниками учения были поставлены задачи: предотвращение условного теракта в рамках осуществления первоочередных мероприятий, освобождение заложников в ходе переговоров, нейтрализация «террористов» либо их ликвидация в случае невозможности захвата, проверка готовности сил и средств к действиям по минимизации последствий условного теракта.
После поступления сигнала тревоги были развёрнуты силы и средства оперативного штаба в Хабаровском крае. В течение нескольких часов силовики отрабатывали мероприятия по обеспечению безопасности
населения, искали пособников «террористов», освобождали заложников и обезвреживали взрывные устройства.
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