Стала известна причина трагедии в лагере "Холдоми"

Генпрокуратура России считает, что причиной трагедии в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае стала некачественная проверка лагеря перед его открытием. Об этом на всероссийском селекторном совещании по итогам летнего отдыха детей в текущем году заявила прокурор управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Генпрокуратуры России Екатерина Кривонис. Об этом сообщает ТАСС .

"Нам всем известен трагический случай в Хабаровском крае. По результатам прокурорской проверки выявлены нарушения, связанные с некачественной проверкой лагеря до его открытия", - сказала она.

По ее словам, по этой же причине дети из Иркутска досрочно вернулись из лагеря "Лесная сказка" в Рязанской области. "Не все условия были проконтролированы, и отдых детей был досрочно прекращен. В срочном порядке принимались меры по организации их отдыха в других организациях", - сказала она. Кривонис отметила, что много нарушений прокурорами выявляется в области организации питания детей. "По итогам летней оздоровительной кампании произошло более 10 случаев массового отравления детей. По всем случаям проведены прокурорские проверки. По материалам органов прокуратуры было возбуждено шесть уголовных дел", - сказала она.

Среди выявленных органами прокуратуры нарушений - ненадлежащее оказание медицинской помощи детям, отсутствие в штате детских лагерей медицинских работников и отсутствие надлежащего количества лекарств. В общей сложности по итогам летней оздоровительной кампании Генпрокуратурой выявлено более 12 тыс. нарушений законодательства. "Более 200 правовых актов было опротестовано, внесено более 4,5 тыс. прокурорских представлений об устранении нарушений, к ответственности привлечено 2,5 тыс. должностных лиц, более 1,5 тыс. лиц привлечено к административной ответственности, в суды направлены более 400 исков", - добавила представитель Генпрокуратуры.