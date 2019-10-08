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Более 500 жителей Хабаровского края присоединились к Всероссийскому дню ходьбы
Более 500 человек – школьники, студенты, активные семьи с детьми и граждане пожилого возраста из Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Хабаровского, Солнечного, Комсомольского, Вяземского районов и района имени Полины Осипенко приняли участие в спортивном празднике.
Центральным местом проведения мероприятия в крае стало село Бриакан.
Все желающие участвовали в стартах на дистанции 100 м, 500 м, 1000 м и в спортивно – развлекательной эстафете "Мама, папа, я – спортивная семья".
Призёры соревнований награждены медалями и дипломами министерства физической культуры и спорта Хабаровского края.
Как сообщает пресс-служба краевого минспорта, Всероссийский День ходьбы проводится Олимпийским комитетом. Цель мероприятия – популяризация ходьбы как одного из самых доступных и естественных видов физической активности, позволяющих поддерживать спортивную форму и пропагандировать здоровый образ жизни среди населения.
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