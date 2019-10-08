Хабаровские школьники будут изучать Phyton

В рамках меморандума о сотрудничестве между министерством образования и науки Хабаровского края и компанией «Яндекс» в столице региона открылись четыре площадки федерального проекта «Яндекс.Лицей». Более 50 учащихся 8-9 классов школ Хабаровска будут изучать Phyton — высокоуровневый язык программирования, на котором разрабатываются многие сервисы и ресурсы «Яндекса».

— Сейчас этот язык очень востребован, так как он не слишком сложный и, в то же время, позволяет решать множество практических задач, — рассказала заместитель начальника отдела общего образования минобрнауки края Светлана Свириденко. — Чтобы стать участниками проекта, ребята прошли специальное тестирование. Двухчасовые занятия будут идти два раза в неделю на базе Математического лицея, Краевого центра образования, Академического лицея и Центра цифрового образования «IT-Cube».

Программа проекта «Яндекс.Лицей» рассчитана на два года. В первом году обучения школьники изучают Python и делают небольшие учебные проекты. Во втором — осваивают конкретные технологии на практике, используя сервисы «Яндекса».

«Яндекс.Лицей» существует с 2007 года, почти все его выпускники работают в ведущих IT-компаниях страны.