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Хабаровские школьники будут изучать Phyton
В рамках меморандума о сотрудничестве между министерством образования и науки Хабаровского края и компанией «Яндекс» в столице региона открылись четыре площадки федерального проекта «Яндекс.Лицей». Более 50 учащихся 8-9 классов школ Хабаровска будут изучать Phyton — высокоуровневый язык программирования, на котором разрабатываются многие сервисы и ресурсы «Яндекса».
Программа проекта «Яндекс.Лицей» рассчитана на два года. В первом году обучения школьники изучают Python и делают небольшие учебные проекты. Во втором — осваивают конкретные технологии на практике, используя сервисы «Яндекса».
«Яндекс.Лицей» существует с 2007 года, почти все его выпускники работают в ведущих IT-компаниях страны.
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