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Названы денежные вакансии в регионах России
В перечень вошли 20 высокооплачиваемых вакансий. Это, к примеру, Chief Executive Officer (генеральный директор) на проект создания экспедиционно-курьерского бизнеса в один из крупных российских производственных холдингов в Москве. Кандидату обещают зарплату в $10 тыс. на руки (почти 650 тыс. рублей по нынешнему курсу).
От 350 тыс. рублей с вычетом налогов обещают в объявлении о вакансии второго пилота вертолета МИ-8T. Работать придется в Якутске. Среди требований к кандидату — налет не менее 500 часов.
Также на зарплату от 200 тыс. рублей до вычета налогов может претендовать кандидат на вакансию консультанта Oracle Siebel CRM в Ростове-на-Дону. На эту должность требуются лица с высшим техническим образованием и опытом работы от 1 до 3 лет.
По данным HeadHunter, в октябре на российском рынке труда сложилась умеренная конкуренция — на одну вакансию претендовали пять человек. Средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям в целом достигла 45 199 рублей.
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