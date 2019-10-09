Мэр Хабаровска оценил состояние улиц Центрального района города





Сергей Кравчук в ходе пешего осмотра дал ряд поручений по благоустройству. Глава города указал на поврежденные бордюры, недостающие элементы брусчатки, рытвины в асфальте, заклеенные рекламой опоры освещения и мусор на пешеходных дорожках.

«Все эти маленькие недочеты портят вид района. Я дал поручение на базе наших предприятий благоустройства создать мобильные бригады ремонтников. В них будет работать по 3-4 человека. Ежедневно им предстоит решать проблемы – где-то крошится плитка, разламывается брусчатка, разрушается бордюрный камень – если своевременно эти недочеты не ликвидировать, то позже это выльется в дорогостоящий ремонт, а жители будут долгое время видеть неухоженные тротуары, бордюры, ограждения. Такого быть не должно», - отметил Сергей Кравчук.

Обратил внимание глава города и на пестрые фасады жилых домов, на первых этажах которых разместились торговые предприятия. Градоначальник отметил, что для каждой крупной улицы района необходимо разработать свой стиль оформления первых этажей домов.

«Сейчас по поручению мэра мы разрабатываем нормативные акты, которые позволят в дальнейшем привести состояние фасадов жилых домов и строений по улицам в определенный стиль. Для всех арендаторов или собственников помещений будут действовать единые требования по оформлению. В дальнейшем такие правила будут действовать на территории всего города», – рассказал директор городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергей Сергейчук.

Не обошел стороной градоначальник и вопросы, связанные с обустройством элементов доступной среды. В список объектов, где в первую очередь установят пандусы, вошли часть улицы Фрунзе от Муравьева Амурского до Уссурийского бульвара и лестница на площади имени Блюхера. После обхода улиц Ленина, Муравьева-Амурского, Уссурийского бульвара мэр распорядился убрать объекты сезонной торговли, проработать вопросы по пустующим павильонам, обновить остановки общественного транспорта, а также скамейки для отдыха на бульваре и урны для мусора.