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Мэр Хабаровска оценил состояние улиц Центрального района города
Сергей Кравчук в ходе пешего осмотра дал ряд поручений по благоустройству. Глава города указал на поврежденные бордюры, недостающие элементы брусчатки, рытвины в асфальте, заклеенные рекламой опоры освещения и мусор на пешеходных дорожках.
Обратил внимание глава города и на пестрые фасады жилых домов, на первых этажах которых разместились торговые предприятия. Градоначальник отметил, что для каждой крупной улицы района необходимо разработать свой стиль оформления первых этажей домов.
Не обошел стороной градоначальник и вопросы, связанные с обустройством элементов доступной среды. В список объектов, где в первую очередь установят пандусы, вошли часть улицы Фрунзе от Муравьева Амурского до Уссурийского бульвара и лестница на площади имени Блюхера. После обхода улиц Ленина, Муравьева-Амурского, Уссурийского бульвара мэр распорядился убрать объекты сезонной торговли, проработать вопросы по пустующим павильонам, обновить остановки общественного транспорта, а также скамейки для отдыха на бульваре и урны для мусора.
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