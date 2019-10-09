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Хабаровчане сами выбрали территорию для благоустройства
В Хабаровске подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году. В нем приняли участие 5868 человек.
Результаты рейтингового голосования распределились следующим образом: за сквер по улице Сергеевской в поселке Березовка проголосовали 4338 человек, за площадь имени Блюхера – 1072, и за сквер по ул. Ульяновской - 458 голосов. Как пояснила консультант сектора главного художника городского департамента архитектуры Мария Мельникова, благоустройство сквера в поселке Березовка будет выполнено в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2020 году. В ближайшее время начнутся проектно-изыскательские работы. Остальные объекты, вошедшие в программу, планируется обустроить до 2024 года.
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