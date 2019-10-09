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В Хабаровском районе продлили осеннюю путину
На заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб было принято решение о продлении сроков осенней путины для физических лиц из числа коренных малочисленных народов Хабаровского района. Из-за позднего подхода рыбы жители этого района не успевают освоить выделенные для них объемы.
- Осенняя путина уже закрылась во всех районах, кроме Хабаровского. Комиссия пошла навстречу жителям, продлив сроки завершения рыбалки до 15 октября, так как этот вопрос имеет большую социальную значимость, - отмечает начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства края Роман Фофанов.
В ведомстве подвели предварительные итоги летней и осенней путины. Так, несмотря на ограничения лова, связанные с восстановлением популяции лососевых, предприятия, рыболовы-любители и представители коренных народов в этом году выловили 288,6 тыс. тонн рыбы.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, это на 23,4 тыс. тонн больше, чем в 2018 г. По сравнению с прошлым годом, предприятия освоили больше квот по добыче минтая, сельди, крабов и креветок. Помимо Амура и Амурского лимана, добыча рыбы в также велась в Северо-Охотоморской подзоне.
При этом выделенные квоты на промысел лососевых в Амуре и Амурском лимане из-за ограничений удалось освоить только на 50%. Так, предприятия Николаевского района в осеннюю путину добыли 3,2 тыс. тонн, Ульчского – 2,8 тыс. тонн, Комсомольского – 0,3 тыс. тонн, Амурского района – 0,1 тыс. тонн. Такие показатели специалисты также связывают со слабыми подходами рыбы. По данным Хабаровского филиала "ВНИРО", в Амур зашло порядка 7,3 млн. особей осенней кеты, что на 25 – 30 % меньше прогноза.
Планируется, что в следующем году в целях восстановления популяции лососевых ограничения на лов в Амуре и Амурском лимане также будут введены.
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